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Кукуруза в плюсе, овощи и гречка в минусе: озвучен прогноз урожая зерновых

12 ноября, 10:30

Милованов рассказал, сколько зерновых и технических культур соберут с полей Украины

/ Фото: AFP

Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным, составит 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. Такой прогноз озвучил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. Ранее звучали предположения, что урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн.

Урожай по культурам ожидается на таком уровне:

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  • пшеница – 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше, чем в 2018 году);
  • кукуруза – 35 млн тонн (+0,8 млн тонн);
  • ячмень – 8,9 млн тонн (+1,6 млн тонн);
  • рожь – 333 тыс. тонн (+60 тыс. тонн);
  • овес – 444 тыс. тонн (+26 тыс. тонн);
  • горох – 572 тыс. тонн (-203 тыс. тонн);
  • гречка – 85 тыс. тонн (-52 тыс. тонн);
  • просо – 165 тыс. тонн (+84 тыс. тонн);
  • рис – 63 тыс. тонн (-6 тыс. тонн).

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Милованов также обнародовал прогноз урожая технических культур:

  • сахарная свекла – 9,8 млн тонн (-4,2 млн тонн);
  • соя – 3,6 млн тонн (-827 тыс. тонн);
  • подсолнечник – 4,2 млн тонн (без изменений);
  • рапс – до 3,2 млн тонн (+472 тыс. тонн).
  • картофель – 20,3 млн тонн (-2,2 млн тонн);
  • овощи – до 8,9 млн тонн (-575 тыс. тонн).

Напомним, в 2018 году в Украине собрали 70,1 млн тонн зерновых. При этом такой урожай удивил президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава Республики Беларусь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что такой результат "невозможен". Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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