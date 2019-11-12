Кукуруза в плюсе, овощи и гречка в минусе: озвучен прогноз урожая зерновых

Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным, составит 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. Такой прогноз озвучил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. Ранее звучали предположения, что урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн.
Урожай по культурам ожидается на таком уровне:
- пшеница – 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше, чем в 2018 году);
- кукуруза – 35 млн тонн (+0,8 млн тонн);
- ячмень – 8,9 млн тонн (+1,6 млн тонн);
- рожь – 333 тыс. тонн (+60 тыс. тонн);
- овес – 444 тыс. тонн (+26 тыс. тонн);
- горох – 572 тыс. тонн (-203 тыс. тонн);
- гречка – 85 тыс. тонн (-52 тыс. тонн);
- просо – 165 тыс. тонн (+84 тыс. тонн);
- рис – 63 тыс. тонн (-6 тыс. тонн).
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Милованов также обнародовал прогноз урожая технических культур:
- сахарная свекла – 9,8 млн тонн (-4,2 млн тонн);
- соя – 3,6 млн тонн (-827 тыс. тонн);
- подсолнечник – 4,2 млн тонн (без изменений);
- рапс – до 3,2 млн тонн (+472 тыс. тонн).
- картофель – 20,3 млн тонн (-2,2 млн тонн);
- овощи – до 8,9 млн тонн (-575 тыс. тонн).
Напомним, в 2018 году в Украине собрали 70,1 млн тонн зерновых. При этом такой урожай удивил президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава Республики Беларусь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что такой результат "невозможен". Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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