Кулеба хочет поженить в Украине европейский и китайский капитал

Несмотря на то, что экспорт украинских товаров в страны ЕС достиг рекордных объемов, стремительно и без всякой государственной поддержки растет торговля с Китаем. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации.
"У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом, но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна", – отметил Кулеба.
Это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, как отметил Кулеба, бизнес сам договорился.
"Поэтому мое мнение, что Украина – это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", – подчеркнул вице-премьер.
Кулеба объяснил, что имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты, Украина может получить конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине станет выгодно размещать предприятия, которые будут производить продукцию для ЕС. Предоставление Украине "промышленного безвиза" может стимулировать развитие в нашей стране производство бытовой техники.
Напомним, в Минэкономики отказались от более 27 тысяч санкций. Ранее ограничения применяли к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования.
А бизнес-сообщество рассказало, как можно достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.
Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. Новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.
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