Кулеба хочет поженить в Украине европейский и китайский капитал

Украина активно торгует и с Китаем, и с Европой. Но наша страна могла бы стать площадкой, где капиталы из этих стран могли бы создавать новые бизнесы

/ Фото: Сегодня

Реклама

Несмотря на то, что экспорт украинских товаров в страны ЕС достиг рекордных объемов, стремительно и без всякой государственной поддержки растет торговля с Китаем. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации.

"У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом, но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна", – отметил Кулеба.

Это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, как отметил Кулеба, бизнес сам договорился.

Реклама

"Поэтому мое мнение, что Украина – это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", – подчеркнул вице-премьер.

Кулеба объяснил, что имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты, Украина может получить конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем.

В тренде Накопить на пенсию через страхование: плюсы и минусы

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине станет выгодно размещать предприятия, которые будут производить продукцию для ЕС. Предоставление Украине "промышленного безвиза" может стимулировать развитие в нашей стране производство бытовой техники.

Напомним, в Минэкономики отказались от более 27 тысяч санкций. Ранее ограничения применяли к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования.

А бизнес-сообщество рассказало, как можно достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. Новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама