Кулеба рассказал, как Соглашение об ассоциации с ЕС спасло украинскую экономику

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом спасло украинскую экономику после начала российской агрессии. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Утверждение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС уничтожило украинскую экономику является абсолютно безосновательным, так как наоборот, именно Соглашение об ассоциации с ЕС на фоне российской агрессии против Украины помогло нашей экономике выжить, встать на ноги, и теперь именно ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером, куда мы поставляем нашу продукцию", – заявил Кулеба.

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Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

Ранее Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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