Купим ток в "магазине": как работает рынок электроэнергии

На прошлой неделе Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила масштабную реформу на рынке электроэнергии в стране. Благодаря этой реформе каждый потребитель будет иметь возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. "Сегодня" узнала, как это работает в Европе.

Немцы, как и жители многих других стран Евросоюза, на цену электроэнергии могут влиять. Стефан Ниммесгерн, житель небольшого немецкого городка Мюнзинг, рассказал "Сегодня", сколько он тратит электричества на свое хозяйство — большой дом, бассейн, электроплиту.

"395 евро ежемесячно. Но это потому, что у меня довольно большой дом. Со SPA и бассейном — чтобы этим пользоваться, соответственно, потребляем много электроэнергии. Для домохозяйств типичных, маленьких, так сказать, счета за свет обычно достигают 120 евро максимум", — говорит Стефан.

Все зависит от поставщика электроэнергии. Хотите — поддерживайте экологически чистого производителя, соответственно, платите больше. А хотите платить меньше — выбираете ток от атомных электростанций. Все — через либерализированный рынок электроэнергии. В ЕС за потребителя борются поставщики. Только в Германии их — несколько десятков.

"Мы можем выбирать любого, кто нам нравится, — это очень легко сделать. Вы заходите на специальную интернет-платформу. Там вас спрашивают, сколько электроэнергии вам нужно в год, сколько киловатт потребляете. Вы заполняете формы, и затем вам выдают варианты. А когда вы меняете поставщика, они это видят, и первое, что предоставляют вам, чтобы вы выбрали именно их, — это скидки. Может быть 20%, может быть 10%, бывает и 30% — у всех по-разному. Вы кликаете, меняете провайдера, а дальше они сами за вас все делают", — объясняет Стефан Ниммесгерн.

У нас

В Украине реформирование только начинается.

"НКРЭКУ поддержала постановление по реформированию рынка электрической энергии. И таким образом это постановление по сути отменяет так называемую формулу "Роттердам плюс" с первого июля 2019 года", — рассказывает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Эта формула выполняла функцию сдерживания роста стоимости электроэнергии. Сейчас эта формула прекращает роль переходного фактора, который готовил энергорынок к рыночным условиям. В течение двух лет у населения была возможность получать низкие цены на электроэнергию. Ежегодно, в общем, экономия составляла 40 млрд грн. Для сравнения, сейчас киловатт-час электроэнергии в Украине стоит 1,28 грн. Тогда как в соседней Румынии — 4,39 грн, в Польше — 4,63. Украинцы платят за электроэнергию в 3,5 раза меньше, чем жители соседних стран ЕС. Все потому, что в Европе строго следят за выполнением требований модернизации оборудования. В рыночных условиях у производителей электроэнергии в Украине тоже будут такие обязательства.

Реформа рынка электроэнергии назревала давно. Свободный рынок электричества должен был заработать еще в 2015 году. Но военные события на востоке страны изменили эти планы. Тем не менее вся экспертная среда единогласна: реформа должна быть. Несмотря на сопротивление некоторых политиков.

"НКРЭКУ является главным мотором, по сути, реформы рынка электрической энергии. И те решения, которые она принимает, фактически были поддержаны экспертным сообществом. Я не увидел ни одного эксперта, который бы отрицал реформу рынка электроэнергии", — говорит Владимир Омельченко.

Его поддерживает эксперт энергорынка Дмитрий Марунич:

"В законе четко прописаны механизм его реализации и то, что с 1 июля следующего года должен заработать свободный рынок. Это не тревожный факт, но если этого не случится, то будут, конечно, большие проблемы".

Сейчас соответствующее законодательство максимально приближено к европейским нормам. В ЕС позитивно встретили украинские перемены.

"Открытый рынок поможет также модернизировать оборудование, а это важно для энергетического сектора. Не может не интересовать это и политиков. Украина действительно приложила огромные усилия, и я считаю, что Европейский союз надо информировать о них больше. Мы должны уже начинать реальное глубокое сотрудничество, оно нужно не только Украине, но и Европейскому союзу для энергетической безопасности", — говорит депутат Европарламента Михал Бони.

Сейчас противники реформы пугают потребителей подорожанием электроэнергии. Но национальный регулятор успокаивает.

"Этот товар потребитель может купить, как мы, например, любые бытовые товары в любом магазине. Роль этих магазинов будут выполнять те поставщики, которые уже сегодня получают лицензии, и стоимость товара будет регулироваться на этом конкурентном рынке как раз благодаря конкуренции этих поставщиков. Кто сможет предложить потребителю более низкую цену — к тому и пойдет потребитель", — заявляет Оксана Кривенко, председатель НКРЭКУ.

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"Новый рынок электрической энергии заключается в том, что цена будет регулироваться спросом и предложением. В отличие от того, что сейчас цены фактически на 90% устанавливает НКРЭКУ административным путем", — говорит Владимир Омельченко.

Следовательно, потребитель напрямую сможет заключать договор с поставщиком электроэнергии, а поставщик — биться за покупателя. Как и в обычном магазине.