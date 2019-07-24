"Купить смартфон дороже, чем у соседа": эксперт указала на проблему с расходами украинцев

Люди не хотят инвестировать заработанное, сетует экономистка

Фото: Сегодня

Украинцы тратят много средств на показательное потребление, и это является проблемой. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

По ее словам, этот факт уменьшает поддержку, которую оказывают украинской экономики денежные поступления от заробитчан.

"Работники привозят деньги, и они расходуются в Украине, они таким образом поддерживают экономику. Это дает мультипликативный эффект – создание рабочих мест в отраслях, которые поддерживают ежедневное потребление. Но очень много тратится на показательное потребление. Надо показать, что ты можешь тратить больше, чем сосед. Это потребление обычно не продуктивное – деньги идут не на образование или инвестиции в бизнес, а на какой-то очередной дорогой смартфон, очередной большой телевизор и так далее. Это преимущественно расходы на импортные товары, которые не поддерживают развитие украинской экономики и не содействуют созданию рабочих мест или увеличению продуктивности труда", – считает экономистка.

Больше читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец.

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