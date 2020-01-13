Купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме – Милованов

Купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме согласно законопроекту №2278-10 об обороте земель сельхозназначения. Такое заявление сделал министр экономики Тимофей Милованов во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит", – подчеркнул министр.

По его словам, обязательное подтверждение происхождения денег на покупку земли станет своего рода предохранителем от того, чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли на рынок и не исказили его.

"Государственная поддержка будет направлена на удешевление процентов по кредитам на покупку земли. Мы ожидаем, что процент, под который можно будет брать кредит, составит 3-5% годовых в гривнях. Это очень приемлемые льготные условия – на уровне инфляции, или меньше инфляции. Мы будем компенсировать банкам процентную ставку Национального банка (учетную ставку). Мы будем поддерживать мелких фермеров", – добавил Милованов.

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Он отметил, что также будет создан фонд гарантирования кредитов для того, чтобы люди, которые работают на земле, но не имеют кредитной истории, смогли подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски выдачи банковских кредитов.

"Общество требует недопуска иностранцев, и это мы гарантировали сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров – это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым", – добавил министр.

В тренде Украина окончательно перешла на новые банковские счета

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Государственном земельном кадастре уверяют, что полностью готовы к запуску рынка земли. В то же время окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не делать публичными данные о земле. Свое решение в суде объяснили тем, что это чисто технический вопрос, т.к. в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.

Также мы сообщали о том, что накануне снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка и какова будет цена гектара.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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