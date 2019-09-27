"Куркульская республика" вместо референдума: Милованов разъяснил суть земельной реформы

Есть переговоры со Всемирным банком, но согласования пока что нет

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Украина сама не побоялись запускать экономику, запланировав земельную реформу. И это не согласовано со всеми международными институтами, как об этом говорят "недоброжелатели". Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал министр Экономиразвития Тимофей Милованов.

"Это не правда, что это согласовано. Есть действительно переговоры со Всемирным банком, но мы не согласовывали систему финансирования. Я настоял на том, чтобы была компенсаторная ставка. То есть, чтобы когда вы идете в банк, вам компенсировали ставку кредита. И это не правда, что это все условия международных ассоциаций или каких-то компаний. Сегодня, наконец-то мы начали отстаивать права украинцев", – отметил Милованов.

Он подчеркнул, что если говорить о проведении народного референдума по поводу продажи земли, то это был не вопрос, а это было предложение и далеко не самое лучшее.

"Давайте разберемся, о чем этот народный референдум будет. На самом деле предлагается два вопроса. Первый – это дать возможность собственникам, которые сегодня имеют в частной собственности землю, распоряжаться ею. То есть если мы поставим этот вопрос на народном референдуме – то это будет большевицкий референдум. Это о том, можно ли забрать у человека право распоряжаться своей землей. К слову, что мы пытаемся сделать – большевики забрали землю и запретили, "раскуркулили" людей. Мы хотим построить "козацко-куркульскую" республику, чтобы у нас, наконец-то, были куркули, чтобы были богатые селяне. И для этого мы будем поддерживать мелкого фермера. Поэтому референдум о том, чтобы не дать человеку распоряжаться своей землей – это тоже самое, что продолжить отбирание у селянина землю. Это простая история", – подчеркнул Милованов.

Ранее Тимофей Милованов отмечал, что от введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных земель выиграют все украинцы.

Напомним, в среду, 25 сентября, в Верховную Раду был внесен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

Как сообщалось, после планирующегося на осень 2020 года открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год.

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