Курс доллара будет лихорадить еще месяц, а цены на бензин замрут: что ждет украинцев

После небольшого ослабления гривня укрепляется уже третий день. Вчера ее средний наличный курс к доллару снизился в продаже с 26,68 грн/$ до 26,38, а в покупке с 26,31 до 26,10. Эксперты говорят, что в ближайшие два месяца курс нацвалюты как в наличной продаже, так и на межбанковском рынке будет интенсивно колебаться вверх-вниз в пределах 3% (80 коп./$) в зависимости от спроса и предложения.

Валюта

Как разъяснил нам аналитик ГК "Forex club" Андрей Шевчишин, уже более месяца в Украину идет приток валюты под посевную: аграрии продают ее на межбанке и за гривни закупают топливо, удобрения.

"Валюта идет на межбанк постепенно, чтобы не обвалить курс, но непрерывно — ее то больше, то меньше. Отсюда такие большие колебания курса — на 30-40 коп. вверх или вниз каждую неделю, — говорит Шевчишин. — Валюту выкупают импортеры, прежде всего поставщики топлива, "Нафтогаз". Ведь отопсезон еще не закончился. Так будет продолжаться еще минимум месяц, и лишь с окончанием посевной и отопсезона доллар к началу мая стабилизируется в коридоре 25,5-26,75 грн/$".

По прогнозам Шевчишина, евро будет колебаться практически синхронно с долларом, так как между двумя главными мировыми валютами достигнуто относительное равновесие в диапазоне 1,22-1,23 $/евро. Это значит, что в ближайшие 1,5 месяца в Украине наличный евро будет стоить в продаже 31,5-33,5 грн/евро.

Экономист Александр Охрименко добавил, что гривню укрепляют также финучреждения, которые активно сдают валюту и покупают за гривни гособлигации, ставшие более доходными (до 17% годовых), после того как Нацбанк недавно поднял ставку рефинансирования до 17% годовых.

"Но регулятор уже показал, что не допустит снижения курса ниже 26 грн/$, все значительные излишки предложения валюты на межбанке ($20-30 млн) он будет выкупать, пополняя свои резервы. Но и выше 27 грн/$ курсу тоже не дадут подняться до лета", — прогнозирует Охрименко.

Топливо

Цены на бензин и дизтопливо пока сохранят стабильность, уверены эксперты топливного рынка, несмотря на то, что нефть дорожает, достигнув $66 за баррель

(+$4 за неделю).

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"Пока мы не видим предпосылок роста стоимости нефтепродуктов, так как у трейдеров есть запас прочности благодаря февральскому и мартовскому снижению цен на них в мире, а также укреплению курса гривни", — ответил нам директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Это значит, что бензин А-95 будет стоить 28-31 грн/л, а дизтопливо — 26-29 грн/л.