Курс доллара и цены после выборов: эксперты дали прогноз
Скупать валюту или запасаться продуктами финансисты не советуют
Выборы президента в Украине не повлияют на курс доллара и цены на продукты, отмечают эксперты. Но для подорожания есть другие причины.
Так, возрастет на отечественные яблоки из-за высокого спроса на них за рубежом. Цитрусовые, прогнозируют эксперты, будут стоить, как и раньше. А вот цена бананов будет зависеть от курса доллара.
И гривна укрепилась еще до первого тура президентских выборов и сейчас стабильна.
"Прошли выборы и что мы видим – в понедельник гривна даже укрепилась. Несколько копеек, но тренд на укрепление. Это значит, когда действующий президент вошел во второй тур, то это дало уверенности всем, в том числе и Нацбанку, три недели все будет нормально", – говорит Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, аналитик.
После второго тура выборов президента и подсчета голосов украинцев ждет Пасха и почти неделя выходных, а значит, отмечают эксперты, активности на финансовом рынке не будет.
"Фактически активной торговли, я имею в виду валютой, не будет, и это говорит о том, что до середины мая более менее все прогнозируемо", – говорит Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, аналитик.
Скупать валюту или запасаться продуктами финансисты не советуют. Говорят, на фоне выборов кардинальных изменений не будет, а к лету гривна должна только укрепиться.
Ранее сообщалось, что доллар в Украине упал ниже психологической отметки.
Напомним, глава Совета НБУ прокомментировал падение курса доллара.
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