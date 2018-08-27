Курс доллара на три года: прогноз

К концу года доллар подскочит до 30 гривен 10 копеек

На этой неделе Министерство финансов спрогнозировало курс доллара сразу на три года. Это необходимо для принятия Кабмином стратегии управления государственным долгом.

К концу года доллар подскочит до 30 гривен 10 копеек (2018 – 30,1 грн), что в принципе соответствует расчету, заложенному в текущем госбюджете. Далее, в следующем году (2019 – 29,4 грн), зеленый подешевеет до двадцати девяти гривен сорока копеек за доллар.

И в двадцатом году доллар снова подрастет до 30 гривен 20-ти копеек (2020 – 30, 2). Ну, по крайней мере, слишком резких колебаний мы здесь не видим, что радует, а как будет в реальности – посмотрим...

Ранее мы писали, что доллар немного подешевеет после Дня Независимости.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни: