Курс доллара на три года: прогноз

Сегодня, 00:25

К концу года доллар подскочит до 30 гривен 10 копеек


На этой неделе Министерство финансов спрогнозировало курс доллара сразу на три года. Это необходимо для принятия Кабмином стратегии управления государственным долгом.

К концу года доллар подскочит до 30 гривен 10 копеек (2018 – 30,1 грн), что в принципе соответствует расчету, заложенному в текущем госбюджете. Далее, в следующем году (2019 – 29,4 грн), зеленый подешевеет до двадцати девяти гривен сорока копеек за доллар.

И в двадцатом году доллар снова подрастет до 30 гривен 20-ти копеек (2020 – 30, 2). Ну, по крайней мере, слишком резких колебаний мы здесь не видим, что радует, а как будет в реальности – посмотрим...

Ранее мы писали, что доллар немного подешевеет после Дня Независимости.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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