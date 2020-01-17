Курс доллара выше 27 гривен: Нацбак рассказал об ожиданиях бизнеса

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Украинские компании рассчитывают на дальнейший экономический рост и умеренную инфляцию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в четвертом квартале 2019 года.

По данным НБУ, уровень деловой активности предприятий, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим кварталом, остается достаточно высоким. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 112% (в предыдущем квартале было 115,3%).

Оживления деловой активности ожидают представители всех видов экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности и других видов деятельности (телекоммуникации, компьютерное программирование, информационные и другие услуги). Высокий уровень деловой активности сохраняется благодаря высоким оценкам относительно объемов реализации продукции, финансово-экономического состояния предприятий и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Уровень ожидаемой инфляции остался практически неизменным. Бизнес прогнозирует темпы роста потребительских цен за 12 месяцев на уровне 7% (в 3 квартале – 6,9%), что является достаточно близким к среднесрочной инфляционной цели Национального банка (5 +/- 1% п.п.).

По-прежнему более половины респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%. Ожидания относительно курса гривны продолжили улучшаться. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,43 грн/долл. США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/долл. США. Почти половина компаний – 44,1% – считает, что курс не превысит 27 грн/ долл. США.

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Ожидания бизнеса по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев остаются достаточно высокими – более трети компаний (37,6%) ожидают их роста, еще почти половина (46,8%) считает, что эти показатели останутся на том же уровне.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

Более трети компаний (36,6%) прогнозируют рост объемов продаж товаров и услуг в течение следующих 12 месяцев. Лишь 13,1% ожидают их снижения. Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий строительства.

Улучшение своего финансово-экономического состояния в течение следующих 12 месяцев ожидают 28% компаний, ухудшение – только 9,4%. Улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов энерго- и водоснабжения.

Высокими являются ожидания у предприятий торговли. 26,9% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование. 12,2% предприятий ожидают их сокращения. Самые высокие ожидания относительно роста инвестиций на машины, оборудование и инвентарь у предприятий добывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

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18,5% респондентов ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот – прогнозируют увеличение количества работников. Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи. Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в Киеве.

Увеличивается количество компаний (69,2%), которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. И только 2,2% компаний планирует сократить заработную плату. Самые высокие ожидания у предприятий перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе – у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.

Доля компаний, которая планирует привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 41,9% (в предыдущем квартале было 43,4%). Больше всего таких предприятий в секторе энерго- и водоснабжения, а в региональном разрезе – в Хмельницкой и Полтавской областях. Три четверти компаний (75,7%) предпочитают займы в национальной валюте.

Основным фактором, который ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители.

Опрос проводился с 4 декабря 2019 года по 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных предприятий 17,6% – компании перерабатывающей промышленности, 16,9% – сельского хозяйства, 14,5% – оптовой торговли, 12,9% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,2 % – сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,6% – розничной торговли, 2,6% – строительства, остальные 17,9% – предприятия других отраслей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства Алексея Гончарука и Национального банка Украины, направленную на укрепление экономики страны.

Также мы рассказывали о том, что 17 января 2019 года премьер Алексей Гончарук подал в отставку.

Причиной отставки стала история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Ранее Алексей Гончарук комментировал публикацию этой записи и рассказывал, в каком случае его можно будет назвать профаном:

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