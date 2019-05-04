Курс доллара, официальные миллиардеры и новые платежки: что изменилось в Украине за неделю

Сайт "Сегодня" сравнил стоимость жизни украинцев и граждан других стран Европы

Фото: Анатолий Бойко, Pixabay.

Как сменить мобильного оператора, но оставить старый номер? Сколько стоит автобусная поездка в Германии? Каким будет курс гривни в июне? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Прогноз курса доллара на май: эксперты обещают гривне стабильность

После небольшого ослабления, случившегося перед выборами президента, гривня крепнет. Нацбанк также повысил официальный курс гривни на 9 коп., до 26,68 грн/долл. А что будет с гривней в мае?

Банкиры и аналитики финансового рынка прогнозируют стабильность курса гривни, но говорят, что он будет чуть выше 27 грн/долл.

"Скачок наличного курса перед выборами носил спекулятивный характер. Рынок не ожидает резких скачков, так как со стороны будущего президента подтверждено сотрудничество с МВФ. Но в ближайшие два-три месяца курс окажется в коридоре 27—27,5 грн/долл из-за выплат по внешним долгам и роста соцстандартов с 1 июля, так как приток "лишней" гривни на рынок ослабит ее курс", — считает управляющий директор финкомпании "Аверс №1" Игорь Львов.

А вот руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин видит три возможных риска, способных обвалить гривню уже в мае выше 28 грн/долл.

"Первый риск — это выплаты по внешнему госдолгу в начале мая (около 2 млрд долл), второй — если по итогам миссии МВФ, намеченной на май, мы не получим от Фонда очередной транш в 1,9 млрд долл, третий — возможный досрочный роспуск новым президентом Верховной Рады и досрочные парламентские выборы. Последний риск пока маловероятен, но не исключен", — анализирует Шевчишин.

В целом эксперты оценивают, что вероятность девальвации гривни ниже 28 грн/долл примерно втрое ниже, чем стабильность ее курса в ближайшие 100 дней в пределах 27—27,5 грн/долл.

Летом курс доллара останется в коридоре 26,5—27,5 грн, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

"Снизится деловая активность, вырастет экспорт наших товаров, и снизится импорт нефтепродуктов — это все укрепит нацвалюту. Но есть риски политические. Если власть потеряет контроль над ситуацией в стране, это отпугнет инвесторов, а люди захотят снять деньги из банков", — отмечает эксперт.

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

С 1 мая введен в действие закон "О жилищно-коммунальных услугах" в новой редакции. В связи с этим украинцев ожидает целый ряд изменений в начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в расчетах за ЖКУ.

Круг изменений, которые несет с собой этот закон, достаточно обширен. Поэтому разные его части было решено ввести в действие в разное время. Большинство положений вступают в силу с 1 мая 2019 года. Однако льготы и субсидии в денежной форме, а также некоторые новые требования к управителям многоквартирного дома "узаконены" с 1 января текущего года. Еще ряд положений должны быть введены в действие через 6 месяцев после опубликования закона, т. е. с 10 июня 2019 года.

С 1 мая вводится в действие норма закона о ЖКУ о начислении пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Если оплата произведена после 20 числа месяца, следующего за тем, в котором предоставлялись коммунальные услуги, с 21 числа будет начисляться пеня в размере 0,01% суммы платежа за каждый день просрочки.

Не менее важное изменение, которое вводится с 1 мая, – это появление новых граф в платежках.

Во-первых, теперь каждый индивидуальный абонент будет отдельно оплачивать стоимость той или иной коммунальной услуги, а кроме того – еще и абонентскую плату за предоставление этой услуги.

В абонентскую плату будут включаться затраты исполнителя коммунальной услуги на составление договора, на подсчет доли каждой квартиры в пользовании коллективными услугами, а также траты на обслуживание приборов распределения и учета. Эта последняя составляющая очень важна для потребителей. Потому что благодаря такому пункту у исполнителей коммунальных услуг появятся деньги на поверку, обслуживание и ремонт приборов учета. Теперь обслуживание приборов учета полностью ложится на исполнителей коммунальных услуг. Включая демонтаж измерительных приборов, транспортировку до места ремонта или проверки и новое подключение.

Кроме разделения счетов на собственно услугу и абонплату за ее предоставление, в платежках появятся отдельные графы за индивидуальное пользование той или иной коммунальной услугой и за коллективное пользование. Например, коллективной услугой является освещение коридоров и лестничных клеток. Расходы на коллективные услуги жильцы дома будут оплачивать пропорционально жилплощади. Разделением платы между всеми квартирами будет заниматься управители многоквартирного дома.

Тем, кто получает субсидии или имеет льготы, часть сумм, начисленных как абонентская плата и как оплата услуг, потребляемых в местах общего пользования, будет также компенсироваться из бюджета – как и за индивидуально потребленные жилкомуслуги.

Какие новшества ожидаются в июне, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие.

Стало известно, сколько украинцев задекларировали доход более миллиарда гривен

Доходы за 2018 год в размере более миллиарда гривен задекларировали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС). По данным ведомства, соответствующий доход – у двух жителей Киева, которые получили его за пределами Украины.

Всего граждане подали 352 тысяч деклараций, в которых задекларировано 47 млрд гривен доходов, полученных в прошлом году. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года указанная сумма выросла на 45%.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая, напомнила пресс-служба.

Напомним, ранее ГФС сообщала, что по итогам первых трех месяцев 2019 года доходы в сумме свыше одного миллиона гривен, полученные в прошлом году, задекларировали 2067 граждан.

Согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводивших независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров было в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

Недавно сервис Numbeo опубликовал результаты ежегодного исследования "Качество жизни стран-2019" (Quality of Life Index for Country 2019), где Украина оказалась на 62 месте среди 71 стран.

И, в принципе, это неудивительно, Украина стабильно занимает довольно низкие места в различных экономических рейтингах. Допустим, в Мировом рейтинге благосостояния (The Legatum Prosperity Index), который составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, в 2018 г. Украина поднялась всего на одну позицию вверх и заняла 111 место среди 149 стран. Благосостояние стран оценивается на основе результатов опросов граждан по таким категориям, как состояние экономики и социальной сферы, власть, предпринимательство, здравоохранение и персональная свобода.

Главным образом, Украина проседает по части здравоохранения (тут мы занимаем 138 место среди всех стран), безопасности (128 место), эффективности работы власти и верховенству права (129 место).

А вот по уровню личного богатства людей в различных странах, который ежегодно измеряет швейцарский банк Credit Suisse, Украина заняла 123 место из 140 стран (разделив его с Беларусью), уровень богатства на одного взрослого украинца составляет 1563 долларов. Самые богатые люди живут в Швейцарии, на каждого швейцарца приходится 530 тыс. дол., в Австралии (411 тыс. дол. на человека) и в США (404 тыс. дол.).

Но не стоит записывать Украину в аутсайдеры, ведь при невысоких доходах у нас и достаточно небольшие траты, если сравнить с другими европейскими странами. Все дело в курсе валют, ведь украинцы получают зарплаты в гривнях и тратят их же, тогда как в странах ЕС в обиходе евро. При переводе гривни на евро наши показатели и оказываются в самом конце рейтинговых таблиц.

А в прошлом году, Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира. Соответствующий рейтинг был составлен американским порталом GoBankingRates.

Действительно, если у нас проезд в общественном транспорте обойдется в 8 грн, что составляет около 0,22 евро, в той же Германии поездка обойдется в 2,7 евро. Сайт "Сегодня" решил сравнить, что могут позволить себе на зарплату украинцы, а что жители стран ЕС. Выводы читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы".

Как сменить мобильного оператора, но сохранить номер

Украинцы начали пользоваться новой услугой. После запуска услуги MNP (Mobile Number Portability), которая позволяет изменить мобильного оператора с сохранением номера, по состоянию на полдень 2 мая Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) принял 455 заявок от абонентов.

"На 12:00 2 мая поступило 455 заявок на перенос номера, зарегистрированные в централизованной базе УГЦР", – отмечают в Центре.

Как сообщает пресс-служба УГЦР, детальная информация о переносе мобильных номеров появится после 6 мая.

Напомним, что с 1 мая 2019 года в Украине запущена услуга по переносу абонентских номеров. Чтобы сменить оператора, нужно:

прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. Заявку можно подать и через интернет;

в заявке необходимо указать паспортные данные, желаемое время переноса номера, а также выбрать тарифный план;

заявку будут рассматривать в течение восьми рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис;

если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую SIM-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

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