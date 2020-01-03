Каким будет курс доллара в Украине: прогноз на 2020 год

Какие факторы будут влиять на курс валют, и остынет ли интерес иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ?

/ Фото: stocksnap.io

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Новый год начался с курса доллара 23,69 грн. Примерно такого, каким курс доллара был в январе 2016-го, и на 4 грн (на 14,4%) ниже, чем год назад (тогда официальный курс составлял 27,69 грн). Судя по информации НБУ, на таком уровне официальный курс доллара продержится все праздники, до 8 января. Между тем, в обменных пунктах доллар дешевеет. Так, по данным сайта finance.ua, 31 января средний курс покупки доллара в обменниках составлял 23,68 грн, а продажи – 24,17 грн. 2 января средний курс покупки повысился на 1 копейку – до 23,69 грн, а средний курс продажи упал сразу на 16 копеек – до 24,01 грн.

Какие перспективы доллара в Украине в наступившем 2020 году? Сайт "Сегодня" попросил поделиться прогнозами на этот счет наших экспертов.

Как уже писали новости "Сегодня", большинство финансистов называют главной причиной непредвиденного укрепления гривнив 2019 году большие объемы облигаций внутреннего государственного сайта, которые стало выпускать Министерство финансов, привлекая в том числе деньги зарубежных инвесторов. Поскольку в законе о госбюджете на 2020 год план по заимствованиям для Минфина не сократился, а даже немного подрос (было 347 млрд грн, стало 365 млрд, включая внешние и внутренние заимствования), следует предположить, что выпуск ОВГЗ продолжится не меньшими темпами. А стало быть, тенденция к укреплению гривни и в 2020 году может сохраниться.

О таких перспективах говорил в интервью сайту "Сегодня" и замглавы НБУ Олег Чурий. "Инвестиции – очень важный фактор, который влияет на курс. Если будут инвестиции – значит, будет достаточное предложение валюты на рынке", – сказал он, в частности. Отметив при этом, что серьезные инвестиции пойдут в Украину только в случае реальных, а не просто задекларированных реформ.

Многие эксперты также прогнозируют дальнейшее укрепление гривни в 2020 году.

"В новый год и новое десятилетие гривна вошла вблизи трехлетних максимумов к доллару. Если мир не накроет волна паники на фоне обострения торгового конфликта США и Китая или нового конфликта между США и Европой, то ралли может продолжиться. Вполне возможно, что пара может вырасти до максимумов 2015 года на уровне 20-21 за доллар", – считает, например, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU, называет примерно такие же цифры:

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от международных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020-м и может составить эквивалент 2-2,5 млрд долларов, что даст гривне большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии. Растущие доходы от продаж украинских агроэкспортеров и их спрос на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании также окажут традиционную сезонную поддержку национальной валюте. Дополнительно способствовать укреплению гривни будет и продолжение транзита по территории Украины. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровня 22 грн/доллар с высокими шансами еще большего укрепления", – говорит эксперт.

А вот во втором полугодии 2020-го может начаться ослабление гривни, предупреждают эксперты. Одной из причин может стать планомерное понижение учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности гривневых ОВГЗ. Экономисты не исключают, что с падением доходности украинских ценных бумаг может снижаться и интерес иностранных инвесторов к ним, что выльется в уменьшение потока валюты в Украину.

"Во второй половине 2020 года гривня может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно ослабнуть, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", – полагает Александр Мартыненко.

в то же время некоторые эксперты считают, что, даже несмотря на снижение доходности украинских облигаций, на протяжении всего 2020 года они будут по-прежнему оставаться привлекательными для иностранных инвесторов, поскольку их доходность останется намного выше, чем в других, экономически более развитых странах. Если эти предположения окажутся верны, значит, укрепление гривни может продолжиться и во второй половине года.

Кроме "фактора ОВГЗ" эксперты называют и ряд других, которые так или иначе будут влиять на курс доллара.

Уровень денежных переводов от трудовых мигрантов. По прогнозам, он будет держаться приблизительно на нынешнем уровне – порядка 10-12 млрд долларов. А возможно, даже вырастет вследствие того, что Германия открывает двери для трудовых мигрантов из государств – не членов ЕС. Увеличение объема поступлений будет играть на укрепление гривни, сокращение потока переводов – на ее ослабление. Ценовая конъюнктура на товары украинского импорта и экспорта. Спрогнозировать направленность таких изменений эксперты пока затрудняются. Сотрудничество Украины с МВФ. В случае продолжения сотрудничества экономисты ожидают гораздо больший приток в Украину иностранных инвестиций, что будет способствовать дополнительному укреплению гривни.

Больше причин перечислил недавно в Facebook президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Из-за разновекторного влияния этих факторов на гривню спрогнозировать курс валют с большой долей вероятности невозможно, считает эксперт.

Напомним, многие экономисты советуют гражданам хранить сбережения в разных валютах, в том числе обязательно некоторую часть – в гривне.

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