Курс доллара: рекорды и уроки уходящего 2019 года

В 2019 году в выигрыше оказались те, кто хранил сбережения в гривне

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В предпоследний банковский день, перед самым Новым годом, курс доллара вырос. Впервые за месяц. Еще 27 декабря официальный курс доллара был 23,29 грн, а на 28 декабря Нацбанк установил его на уровне 23,69 грн. И таким он продержится все новогодние праздники, по 7 января 2020 года включительно.

40 копеек – это все, что сумел выторговать доллар у гривни на Новый год. Украинская национальная валюта весь год демонстрировала устойчивую тенденцию к укреплению, и только предновогодний ажиотаж заставил ее немного сдать позиции. Причем впервые в течение года практически не было даже сезонных всплесков курса – эксперты говорят, это потому, что экономика постепенно приспосабливается к плавающему курсу.

Гривня – рекордсмен года

В 2019 году Украина стала рекордсменом по укреплению национальной валюты. По данным агентства Bloomberg, в уходящем году гривня укрепилась на 19%, оставив далеко позади все другие национальные валюты.

"Курс гривни в течение года вырос к доллару на 19%, обогнав российский рубль, египетский фунт и израильский шекель. Что примечательно, рост гривни продолжался, даже когда НБУ начал активно снижать ставку. В частности, в октябре Центробанк принял решение о резком сокращении ставки на 100 базисных пунктов, а в декабре – на 200. В целом за год основная процентная ставка снизилась с 18% до 13%. Обычно снижение ставки влечет ослабление национальной валюты. Но не в этот раз", – говорит руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

В первой половине года гривня еще держалась в тени других валют развивающихся стран, напоминает эксперт. Однако во втором полугодии она нарастила темпы роста. Так что в Новый год и в новое десятилетие гривня входит вблизи трехлетних максимумов к доллару.

Впрочем, об укреплении гривни на 19% можно говорить, только если сравнивать прогнозный показатель, заложенный в бюджет, или годовой максимум. Напомним, государственный бюджет на 2019 год составлялся из расчета среднегодового курса доллара 28,2 грн и показателя на конец года – 29,4 грн. По факту же курс на конец года оказался почти на 7 (!) грн, или на 19,5% ниже прогнозного. Реальный среднегодовой показатель курса может оказаться почти на 2 грн меньше прогнозного – 26 грн "с копейками".

Если же сравнивать курсы доллара годичной давности и сейчас, темпы ревальвации окажутся немного скромнее 19%. Год назад в новогодние праздники Украина вошла с курсом доллара 27,68 грн. Теперь же, в канун 2020-го, официальный курс доллара почти ровно на 4 гривни дешевле – 23,69 грн. Укрепление, таким образом, составляет 14,4%.

Основным фактором, который обусловил незапланированное укрепление гривни, эксперты считают большие объемы внешних инвестиций в украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"В 2019 году гривня стала лидером среди мировых валют по укреплению относительно доллара США. Валютные поступления от инвесторов в ОВГЗ, рекордная выручка экспортеров агропродукции и значительное снижение девальвационных ожиданий на валютном рынке стали ключевыми факторами, которые привели к укреплению гривни в четвертом квартале 2019 года", – говорит руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Владимир Позний кроме внутренних называет также внешние факторы, которые обусловили укрепление гривни.

"В частности, росту помогал спрос инвесторов на рисковые активы на фоне затишья в торговых войнах, а также мягкая монетарная политика, которую ведет ФРС США, европейский Центробанк, Китай и другие страны. К счастью, история с импичментом Трампа из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским не оказала долгосрочного влияния ни на экономику, ни на приток инвестиций. К внутренним драйверам роста можно отнести замедление инфляции ниже прогнозных значений и рост экономики семимильными шагами – и это тоже несмотря на укрепление национальной валюты. Экономика получила импульс благодаря притоку капиталов, новым траншам от МВФ и восстановлению экономики после спада", – перечисляет руководитель "EXANTE Украина".

Он считает, что, если мир не накроет волна паники на фоне обострения торгового конфликта США и Китая или нового конфликта между США и Европой, то вполне возможно, что пара может вырасти до максимумов 2015 года на уровне 20-21 за доллар.

Кто выиграл, а кто проиграл из-за крепкой гривни

Как ни странно, украинцы неоднозначно относятся к укреплению гривни. Несколько лет назад, в период бурного роста курса доллара, популярным слоганом был "Верните доллар по 8!". Теперь же, когда гривня укрепляется, недовольные выходили на акции протеста, требуя от НБУ: "Верните доллар по 28!".

Такие противоречивые, казалось бы, требования объясняются тем, что эффект от укрепления гривни разные группы предпринимателей и украинских потребителей ощущают по-разному.

Негативные последствия чрезмерного укрепления гривни прочувствовали на себе украинские экспортеры, чья выручка, в переводе на гривни, оказалась ниже прогнозируемой, если они ориентировались на бюджетный прогноз курса. А вот импортеры при укрепляющемся курсе могли тратить на закупку импортных товаров меньше, чем рассчитывали, так что крепкая гривня сыграла им, скорее, на руку.

Некоторые украинские производители также могли пострадать от низкого курса валют – из-за дешевеющего импорта их продукция оказалась менее конкурентоспособной. Недовольны низким курсом оказались и трудовые мигранты – их зарплата в пересчете на гривню стала ниже, чем могла бы быть.

А вот госбюджет и пострадал, и выиграл одновременно. С одной стороны, 50 млрд грн недобора по поступлениям в декабре эксперты объясняют отчасти именно низким курсом. С другой стороны, чиновники говорят, что при крепкой гривне Украина меньше тратит на расчеты по кредитам.

Украинцы, которые хотели сохранить заработанные деньги, переводя их в доллары или евро, по итогам года также должны быть расстроены. Рекордное укрепление гривни – это их рекордные потери, если им придется долларовые сбережения или "заначки" в евро сейчас переводить обратно в гривню.

А вот те, кто решил сохранять деньги на банковских гривневых депозитах, в этом году однозначно выиграли. Их сбережения увеличились за год как минимум на банковский процент. А если они решат потратить эти деньги на заграничную поездку, доллары или евро обойдутся им сейчас намного дешевле, чем если бы они покупали валюту в течение всего года.

Однако спрогнозировать такое укрепление гривни в начале года никто не мог. Да и сейчас эксперты неохотно говорят о будущем курса гривни. Однако большинство из них советуют диверсифицировать свои сбережения. То есть часть хранить в гривне, а часть – в твердой валюте. В таком случае, куда бы не шатнуло курс, одна из частей точно окажется прибыльной. А сбережения в целом – по крайней мере не убыточными.

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