Курс гривни растет, а Нацбанк скупает валюту: итоги дня

Будет инвестировано более 1,6 млрд грн в три нефтегазовых участка

Курс гривни растет, а Нацбанк скупает валюту: итоги дня 2019-03-11T20:26:00+02:00 Экономика Будет инвестировано более 1,6 млрд грн в три нефтегазовых участка

Общество

За минувшие сутки российско-оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

47 населенных пунктов в пяти областях Украины оставались обесточенными на утро 11 марта в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Будет 39 кандидатов на выборах президента Украины 31 марта, которые будут включены в бюллетень для голосования. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия.

72% опрошенных украинцев однозначно намерены голосовать на выборах президента Украины 31 марта, еще 11% скорее всего будут участвовать в выборах, 4% скорее не намерены и 9% точно не намерены голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Продало 942,5 млн долларов в феврале население и купило 879,1 млн долларов. Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 63,4 млн долларов больше, чем купило.

Побиты 4 температурных рекорда за выходные 8-9 марта в Киеве. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. В частности, 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

На 8% выше нормативного показателя 7600 ккал за кубометр газа и составляет 8205 ккал за кубометр средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Укртрансгаз.

Получено 2786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, с начала предвыборной кампании. В Нацполиции было составлено 517 админпротоколов, а следователями начато 142 уголовных производства, связанных с нарушением прав и свобод граждан.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 26,31 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 марта.

Снизила на 45,9% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 9 марта 2019 года запасы в них – до 9 млрд 297,13 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Запасы газа на эту дату год назад составляли 9 млрд 91,57 млн куб. м, два года назад – 8 млрд 183,09 млн куб. м, три года назад – 9 млрд 589,4 млн куб. м, четыре года назад – 7 млрд 938,31 млн куб. м.

Повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины на 2018/2019 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) Министерство сельского хозяйства США – на 0,5 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 29 млн тонн. Повышение прогноза связано с большими отгрузками в последние месяцы. В то же время, прогноз урожая кукурузы в Украине оставлен без изменений – 35,5 млн тонн.

Купил 211,7 млн долларов Национальный банк в период с 4 по 7 марта на межбанковском валютном рынке, что в 2,82 раза больше объема, выкупленного неделей ранее. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 746,6 млн долларов, Сумма продажи составила 57,33 млн долларов.

Приняла четыре решения Государственная фискальная служба в феврале о рассрочке налога на добавленную стоимость на импортное оборудование для собственного производства на 0,4 млн евро. Всего на 1 марта 2019 года принято 82 решения на 7,7 млн евро и 1,4 млн долларов. С начала действия данной нормы таможни оформили импорт оборудования с применением рассрочки по 69 решениям на общую сумму 246,5 млн грн НДС.

Будет инвестировано более 1,6 млрд грн в три нефтегазовых участка, специальные разрешения на пользование недрами которых проданы на аукционах в ProZorro.Продажи. Срок действия разрешений – 20 лет. Общая объявленная стоимость специальных разрешений составляла 45 млн грн. В ходе аукционов стоимость возросла до 141 млн грн – то есть в 3 раза.

Вырос на треть экспорт фруктов и орехов в Украине в феврале – до рекордной отметки 24,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы East Fruit. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатели февраля 2018 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Как сообщило, данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Мир

Возведение 93-километрового участка забора с колючей проволокой на границе с Россией завершила Латвия. Проект строительства, который предполагает возведение забора протяженностью 183,6 км, включает в себя, помимо непосредственно забора, строительство деревянных пешеходных дорожек, патрульных будок и водопропускных труб. Высота забора составляет 2,7 метра, общая стоимость строительства – 21,168 млн евро. Полностью обустройство пограничной полосы планируют завершить в 2020 году.

Будут самыми масштабными в истории человечества парламентские выборы в Индии, которые пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля. В них примут участие 900 млн избирателей.

Увеличилось второй месяц подряд число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале и достигло максимальной отметки почти за четыре года (с марта 2015 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2306 установок против 2265 в декабре. При этом февральский уровень на 35 выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от Конгресса включить в бюджет на следующий финансовый год, проект которого будет представлен в понедельник, 8,6 млрд долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой. На нынешний год Белый дом запрашивал 5,7 млрд долларов, отказ Конгресса привел к 35-дневному шатдауну (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования). На этот раз лидеры демократов также намерены противодействовать планам президента, что может стать поводом для очередного обострения конфликта Белого дома с Конгрессом.

Примерно на 3% американская Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей по всему миру. Это позволит оставить открытыми больше магазинов компании, чем было запланировано ранее. Повышение цен затронет Model S и Model X, при этом изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в 35 тыс. долларов. До 18 марта покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.

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