Пока никто никуда не девальвирует: Нацбанк "зажал" курс гривни на неделю вперед

Курс доллара, похоже, нашел новый коридор: выше 27,5 грн/доллар, но ниже 28. Такой вывод напрашивается по итогам уходящей недели, которая, в отличие от предыдущих недель, была более стабильной. Действительно ли курс успокоился, или в первую неделю августа тренд снова изменится, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Укрепление наличной гривни, начавшееся в предыдущую пятницу, продолжилось и на уходящей неделе. Напомним: в четверг, 23 июля, курс превысил 28 грн/доллар, но день спустя было уже 27,98. Курс снижался даже на выходные, в понедельник было уже 27,85 грн/доллар в продаже и 27,59 в покупке, а к пятнице соответственно 27,77 и 27,53. Причем три последних дня июля курс фактически стоял.

Валюты в обменниках было достаточно, а желающих ее купить почти не наблюдалось, несмотря на нисходящий тренд. Похоже, покупатели выжидали еще большего отката курса. Спред (разница между курсом покупки и продажи) всю неделю практически не менялся – 23-25 копеек. Это сигнализировало о том, что рынок верит в стабильность гривни и не ждет ее дальнейшей девальвации или ревальвации. Тем более, что на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "доллар по 30 с НБУ не обсуждается".

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Официальный курс Нацбанка за понедельник-среду снизился на 19 копеек и застыл на 27,69 грн/доллар. На понедельник, 3 августа, регулятор установил курс 27,68 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что главным фактором стабилизации стали действия Нацбанка.

"У руководства комбанков, слишком активно покупавших доллары на межбанковском рынке, в НБУ попросили объяснить, с какой целью они это делают, – утверждает Александр Охрименко. – Ибо существуют определенные лимиты закупки валюты в резервы и на перепродажу, а не для обслуживания клиентов. Иначе к банку возможны санкции со стороны регулятора. Но это "дубинка", которой Нацбанк пользуется весьма избирательно. На этот раз, он похоже, как минимум, ею пригрозил. И сразу курс стабилизировался, так как экономических факторов для дальнейшего его роста я пока не вижу".

Олег Пендзин говорит, что регулятор стабилизировал курс больше из политических, а не экономических соображений.

"Умеренная девальвация стимулирует восстановление экономики в условиях кризиса и она произошла, курс гривни опустился с необоснованно высокого – 26,5-26,7 грн/доллар – на целую гривню, или на 4%, – анализирует Олег Пендзин. – Можно бы и больше, тем более, что в госбюджете заложен курс 29,5 грн/доллар. Но менее чем через три месяца в Украине выборы, а у нас избиратели очень не любят, когда доллар дорожает. И хотя Нацбанк у нас формально независимая структура, не исключаю, что из политических соображений дальнейшее ослабление гривни решено прекратить до выборов".

Андрей Шевчишин отметил, что 31 июля курс продажи доллара снизился на межбанковском рынке до 27,75 гривен (-2 коп.).

"Главный фактор снижения и стабилизации курса доллара – резкое снижение продаж гривневых ОВГЗ нерезидентами и общее уменьшение деловой активности в связи с окончанием месяца, – говорит Андрей Шевчишин. – После укрепления гривни в среду и очередного отката в четверг покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию".

Чего ожидать на будущей неделе

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Мнения экспертов на этот раз расходятся. Андрей Шевчишин и Александр Охрименко ожидают, что стабильность гривни на следующей неделе сохранится.

"С экономической точки зрения сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар и гривня как раз в нем стабилизировалась", – подчеркнул Охрименко.

По словам Андрея Шевчишина, на валютный рынок продолжает давить ликвидность, полученная ранее от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты экспортерами.

"На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. И способствует тому, что в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар", – спрогнозировал Шевчишин.

А вот Олег Пендзин ожидает дальнейшего укрепления гривни. По его мнению, курс доллара будет постепенно снижаться, пока не окажется в коридоре 26,8-27,3 грн/доллар. В первую неделю августа курс может приблизиться к верхнему пределу – 27,3 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов по поводу того, стоит ли сейчас покупать валюту, также расходятся.

Так Олег Пендзин, как и неделю назад, до конца года видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

"До выборов 25 октября курс будет расти незначительно, вряд ли поднимется выше 28 грн/доллар, – прогнозирует Олег Пендзин. – Поэтому выгоднее гривневый вклад на 6 месяцев уже под 8% годовых. Даже при курсе 29 грн (+1 грн, или повышение на 3,6%) против 4% за полгода можно заработать больше. Но в этом году курса 29 грн/доллар может и не быть".

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Александр Охрименко говорит, что в краткосрочной перспективе, за 3-4 месяца, на долларе заработать не получится, а потерять можно, так как в августе ревальвация гривни весьма вероятна. Но если копить доллары, например, на покупку жилья через 2-3 года, то смысл запасаться ими сейчас есть, ибо доллар будет дорожать.

А вот Андрей Шевчишин больше верит в доллар, чем в гривню. По его мнению, купив сейчас доллар на снижении курса, можно заработать уже осенью.

"Стабильного снижения курса ожидать не приходится, к концу года может быть даже 29,5 грн/доллар", – уверен эксперт.

Больше о политике Национального банка, в том числе и касательно курса доллара, смотрите в сюжете.

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