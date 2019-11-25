Курс гривни вырос до рекорда, Украинцы болеют гриппом и ОРВИ: итоги дня

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Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю только в Киеве зарегистрировано 10675 больных, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Детей заболело – 6770 (рост на 6,1%), взрослых – 3905 (рост на 4,7%).

Лоукост-авиакомпания SkyUp запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив (Израиль). Она также планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы – с 5 декабря 2019 года.

Министр развития экономики Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц своего министерства (руководителей департаментов и секторов).

Выделить 1,5 млн грн решил Киевский горсовет для очистки реки Лыбидь от мусора и ила. Планируется расчистить всю реку, которая протекает в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах столицы.

Экономика

Укрепил на 11 копеек до 24,05 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 ноября. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября – 24,08 гривни за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 23,95 гривни за доллар.

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Агентство Moody's сохранило на прежнем уровне "Caa1" долгосрочный суверенный рейтинг Украины. При этом прогноз рейтинга повышен со "стабильного" на "позитивный".

Увеличилась на 11,5 млрд грн за октябрь общая сумма валютных вкладов физлиц в банках. На 1 ноября сумма всех вкладов физлиц составила 458,9 млрд грн. Вклады в национальной валюте -259 млрд грн, в иностранной валюте – 199,9 млрд грн. По сравнению с началом октября общая сумма вкладов выросла на 15 млрд грн.

За 734 млн долларов российская МТС продает мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанской группе Bakcell.

В размере 29,65 млрд грн страховые компании Украины в январе-сентябре 2019 года сформировали страховые резервы, что на 21,1% грн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост резервов связан как с общим увеличением объема страховых услуг, так и с усовершенствованием рыночного механизма оценки страховщиками страховых обязательств.

"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около 3 млрд долларов по решениям Cтокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

1,19 млн тонн сахара произвели украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября Переработано 7,95 млн тонн сахарной свеклы.

Мир

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства. Его переизбрание должно повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

Частный чешский транспортный оператор Leo Express планирует запустить поезда по маршруту Прага – Краков – Пшемысль – Медыка (граница с Украиной) с середины марта 2020 года.

Французский производитель товаров "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за 16,2 млрд долларов. Это на 13% выше первоначально предложенной цены. Сделка, как ожидается, будет закрыта в середине 2020 года.

Курс биткоина опустился ниже 7000 долларов впервые с мая. За последний месяц биткоин подешевел на 24%. Курс биткоина достигал исторического максимума почти в 20 тыс. долларов в конце 2017 года.

Получила 200 тыс. заказов компания Tesla на свой новый электропикап Cybertruck за три дня, прошедшие после его презентации. При этом 42% заказов поступило на версию автомобиля с двумя моторами, 41% – с тремя, и 17% – с одним мотором.

Было продано 52,5 млн смартфонов в Европе в третьем квартале 2019 года, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лидером осталась Samsung – 35,7% рынка. За минувший год компания смогла нарастить продажи на 26% (или на 3,9 миллиона устройств). На втором месте Huawei – 22,2% рынка. Ее продажи упали – на 100 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Apple с 18,6% рынка. Ее спад составляет 400 тыс. устройств. На четвертом месте Xiaomi с 10,5% рынка. Но рост составил – 73% (2,3 млн смартфонов).

148,8 млрд долларов составит в этом году доход от мировых продаж видеоигр . Это на 7,2 % больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила аналитическая компания Newzoo.

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