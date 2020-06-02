Курс на 40 долларов: почему нефть перешла к резкому росту цен

Мировые цены на нефть снова активно растут. Настроения на рынке улучшили сигналы о том, что нефтедобывающие страны могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Так, 2 июня к 11:38 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,79 доллара (0,84%), до 39,11 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,67 доллара (0,51%), до 36,11 доллара за баррель.

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"До тех пор, пока ОПЕК+ демонстрирует свою приверженность совместному сокращению добычи нефти, цены будут держаться в более высоких диапазонах", – отмечают эксперты AxiCorp.

В апреле страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на фоне резкого падения спроса в условиях пандемии коронавируса. По условиям соглашения, по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета – 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

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По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает, чтобы нынешние темпы снижения добычи – на 9,7 млн б/с – сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля. Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники. По данным источников The Wall Street Journal, встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также объяснял, почему нефть дорожает, а бензин в Украине нет.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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