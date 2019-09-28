Курсы валют, мошеннические схемы и пенсии: что изменилось за неделю

Почему осенью доллар впервые за 5 лет не растет, а падает

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Реклама

Сколько импортных автомобилей ввезли в Украину? Насколько именно повысят минимальные пенсии? И какие профессии самые популярные у отечественных фрилансеров? Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели.

Фактор сезонности: гривня выросла вопреки закономерностям

С начала сентября гривня продемонстрировала рекордное укрепление. Сейчас стоимость "зеленого" находится на минимуме за три года и восемь месяцев – с 17 января 2016 года. Хотя с конца лета в Украине, как правило, начинается падение гривни. По крайней мере, так было последние пять лет. И объяснялось это нашей аграрной экономикой.

Но в этом году цикличность была приглушена другими, более сильными факторами, говорят эксперты.

"Агросезонность никуда не делась, просто она меньше, и другие факторы стали более сильны, – объясняет основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. – Спрос на валюту был удовлетворен еще летом, а в страну начала поступать чрезмерная валюта от нерезидентов. Кроме того, не менее значимое – постоянно увеличивается приток валюты, которую присылают наши гастарбайтеры <…> Они приходят равномерно круглый год, а летом еще больше, поскольку сезонные работники привозят валюту в конце сезона и продают, чтобы можно было купить товары за гривню. В этом году обратная сезонность – еще сильнее, еще быстрее начиная с лета растет гривня".

По мнению Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, фактор сезонности "приглушила" эйфория населения.

"Это [укрепление гривни] базируется на оптимизме, который присутствует в украинском обществе. Плюс продолжается покупка ценных бумаг иностранцами <…> Этими факторами перебивается сезонность", – сказал финансист.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Доллар рухнул не по сезону: каким был осенний курс в последние годы и почему все изменилось".

Украинцы активно осваивают фриланс

За год украинский рынок фриланса вырос на 36%, и наша страна попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса. Фрилансеры – это люди, которые сами себе ищут источник заработка и могут одновременно работать на несколько фирм. Многие из них работают, не выходя из дома. Новости "Сегодня" пообщались с несколькими такими людьми, которые активно осваивают фриланс.

Киевлянка Нина Фоменко – кондитер. Уже три года она готовит сладости на заказ.

"Работаю с пяти утра и до бесконечности. В зависимости от количества заказов. Я, конечно, стараюсь спать, но не всегда выходит", – признается Нина.

Впрочем, пока заработок Нины покрывает только расходы на ингредиенты. Чтобы увеличить клиентуру, она планирует разместить объявления в интернете.

"Одна зефирка стоит 15 грн вне зависимости от вкуса. 16 штучек – 225 грн", – рассказывает Нина.

Массажист Денис Васильев имеет два высших образования. Уже два года у него нет ни одного работодателя, потому что работает сам на себя. Мужчина овладел различными видами массажа и арендовал помещение. Сейчас обслуживает около полусотни клиентов в месяц.

"Ты можешь заработать 20 тысяч гривен и больше. Работаешь с абсолютно другой мотивацией, ни от кого не зависишь", – рассказывает Денис.

А киевлянка Светлана Сухан задумалась о том, как подзаработать, пока была в декрете. Она начала создавать подарочные шкатулки. Первые домашние заработки вдохновили ее работать еще больше. Но для своих произведений часто не находила нужных деталей. Так и появилась идея открыть собственный интернет-магазинчик декора.

"У нас все для творчества – заготовки для заколок, резинки, ободки. Есть атласные ленты, кружево... Хотелось бы, чтобы была одна платформа, где можно найти все. Это моя мечта", – говорит Светлана.

Вариантов для фриланс-заработка множество: присмотр за детьми, выгул собак, уборка квартир, ремонты. Если же соискателя такого вида заработка больше интересует творчество – можно овладеть флористикой, дизайном, шитьем, маникюрным или парикмахерским делом.

Однако работа фриланс – это свобода и полная независимость, но с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться вашими услугами, а после никак это не оплатит, привлечь его к ответственности вряд ли получится. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры".

SIM-карты украинцев взламывают ради денег с кредиток: новая схема мошенников

В Украине появились пострадавшие от новой мошеннической схемы. Злоумышленники дублируют SIM-карту мобильного телефона и выводят деньги с кредитки. Недавно Киберполиция разоблачила банду, которая таким образом обворовывала банковские счета украинцев.

Новости "Сегодня" встретились с одной из жертв такой схемы. Киевлянка Марина прячет лицо от камер, поскольку до сих пор напугана. Ее обманул сосед, который снял с карточки Марины более 3 000 гривен.

"Сосед сделал мой номер себе на телефон, абсолютно идентичный моему номеру. Ему приходили сообщения с подтверждением об оплате услуги или товара через интернет. И с моей карточки списывались деньги", – говорит пострадавшая.

Детали преступления Марина узнала уже в отделении полиции, когда вора разоблачили. Схема мошенничества заключается в том, чтобы выведать данные банковской карточки и получить доступ к номеру мобильного, который привязан к кредитке. Для этого достаточно знать три последние операций по телефону.

"Мошенник может на вашу карту забросить три раза по десять гривен и сказать: вот, по моей "симке" приходило по десять гривен. Может три раза вам позвонить и сказать – вот именно с этих номеров были звонки", – рассказал новостям "Сегодня" директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

Читайте также:Кредитные аферы в Украине: ТОП-5 схем, которые используют мошенники

Только в столице за последние два месяца так обманули около 20 человек, говорят в Ассоциации платежных систем. И советуют как защититься от мошенников.

"Чтобы предотвратить перехват SIM-карты, вам нужно сделать ксерокопии документов, прийти к оператору и сказать: "Я хочу чтоб эти данные хранились у вас", – объясняет Карпов.

Можно также привязать номер телефона к паспорту или идентификационному коду. Такая форма обслуживания – контрактная – не позволит без ведома владельца номера совершать какие-либо никаких манипуляции.

Также не следует излишне "светить" в социальных сетях и сам номер, который используется для банкинга. А менять карты, которые дают возможность открывать доступ к счетам, из соображений безопасности следует минимум три раза в год.

Сколько импортных авто ввезли в Украину: названо количество

Почти 371 тыс. автотранспортных средств в январе-июле 2019 года ввезли в Украину в режиме импорта, общая сумма составила 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", сославшись на данные Государственной службы статистики.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта вырос в 2,8 раза. Положительную динамику продемонстрировали все сегменты автоимпорта, но основным драйвером роста стал импорт легковых автомобилей, который вырос в 3,2 раза", – говорится в сообщении.

Импорт легковых авто за семь месяцев составил 341 286 штук на 2,11 млрд долларов.

"Ввоз грузовых и спецавтомобилей за тот же период увеличился на 22% и составил 28 355 штук, а поставщики этих машин заработали 497 млн долларов против 467 млн долларов годом ранее", – рассказали в "Укравтопроме".

По данным ассоциации, закупка 1258 автобусов за границей обошлась Украине в 33,1 млн долларов.

Бюджет-2020: когда и на сколько повысят минимальные пенсии

Минимальная пенсия в Украине равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может составлять в начале года 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%, подсчитал сайт "Сегодня".

А вот если прожиточный минимум все-таки будет повышен до размера фактического, как обещают в Кабмине, это значит, что кконцу года минимальные пенсии могут составлять порядка 3328 грн (эти цифры – исключительно расчеты сайта "Сегодня", которые предполагают увеличение нынешнего фактического прожиточного минимума на процент инфляции).

После существенного повышения прожиточного минимума, вероятно, встанет вопрос и о новой индексации пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых до 2020 года. В противном случае их выплаты окажутся значительно меньшими по сравнению с выплатами тех, кому пенсии только будут назначены в 2020 году.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама