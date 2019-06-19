Гибель Тымчука, подорожание квартир и улучшение потребительских настроений украинцев: итоги дня

Главные события 19 июня в Украине и мире

Фото: Pixabay

Общество

В среду, 19 июня, стало известно, что в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. В полиции назвали три версии гибели Тымчука. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, предварительна версия смерти – огнестрельное ранение головы.

Сократится до 40,88 млн человек к 2030 году население Украины (с учетом Крыма) с 43,99 млн в 2019 году, к 2040 – до 38 млн и к 2050 год – до 35,22 млн человек, или на 19,9% – такие данные содержатся в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения".

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

49% опрошенных украинцев ответили, что довольны работой нового главы государства, 14% – противоположного мнения, еще 38% – пока не смогли сформировать свое отношение к нему. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Трудоустроено 8,6 тыс. безработных в Киеве в январе-мае службой занятости. Из них оперативно, до предоставления статуса безработного, – 35%. В целом прирост количества трудоустроенных по сравнению с I полугодием прошлого года составляет 8%. Причинами роста этого показателя названы увеличение количества вакансий (на 16%) и количества работодателей, сотрудничающих с центрами занятости (на 6%).

Вернули 17 млн грн долга по заработной плате с начала 2019 года государственные исполнители столицы. Данная сумма была возвращена в рамках 348 исполнительных производств.

Эвакуировали на штрафплощадку 29 автомобилей в течение прошлой недели – с 10 по 16 июня – столичные коммунальщики. Из них 14 авто были эвакуированы у водителей, подозреваемых в управлении транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Обработали 11 211 вызовов, за прошедшую неделю киевские патрульные, поступивших от заявителей на линию "102". В целом, на нарушителей патрульные составили 6 109 административных материалов, из которых 265 – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Цены на квартиры в Киеве в среднем выросли (с начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018) на однокомнатные – на 8%, двухкомнатные – на 4%, трехкомнатные – на 2%. Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах.

19 июня лоукост Ryanair совершил первый рейс из Кракова в Одессу. Рейс будет выполняться два раза в неделю.

Дополнительно выделил 380,6 млн грн Кабинет министров на программу "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Верховный суд отменил решения судов двух низших инстанций по иску Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья Украины" к КГГА об отмене распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кабинет министров одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций и районных государственных администраций на 50%.

Экономика

Укрепил на 4 копейки до 26,33 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 июня.

Составил 82,8 пункта индекс потребительских настроений в Украине в мае 2019 года, что на 11,2 п. больше, чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens. Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет. По результатам мая 2019 года индекс вышел на уровень 2013 года. При этом индекс текущего положения вырос на 6,2 п., до 71,4. Индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 п. и составил 90,4. Майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,6 п., что ниже показателя апреля на 0,3 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился – до 175,8, что на 2,1 п. меньше. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,2 п. – до 123,4.

Национальный банк отменил обязательную продажу бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке. Национальный банк указывает, что такой шаг продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в стране. Новшество начнет действовать с 20 июня.

Сократился на 281 млн долларов валовой внешний долг Украины в первом квартале, или на 0,2%, – до 114,429 млрд долл.

Привлекло в госбюджет в эквиваленте 7,9 млрд грн Министерство финансов 18 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. В госбюджет привлекли 1,9 млрд грн, 100,2 млн долларов и 112,7 млн евро.

Отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Крещатик" принял решение Национальный банк. Банк в 2016 году был признан неплатежеспособным.

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на своп газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Суть предложения: "Газпром" будет передавать Нафтогазу определенный объем газа на границе Украина – РФ, а "Нафтогаз" будет передавать точно такой же объем на границе Украина-ЕС. При этом передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

Госавиаслужба разрешила авиакомпании Yanair возобновить полеты. Компания устранила недостатки, ставшие причиной для критических замечаний отраслевого регулятора.

Мир

250 млн долларов планирует выделить Украине министерство обороны СШАв рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Средства будут направлены для покупки оборудования для поддержки текущих учебных программ и оперативных потребностей.

Достигло 70,8 млн человек впервые после окончания второй мировой войны в мире число беженцев и внутренних переселенцев. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, в доклад ООН включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше.

Борис Джонсон победил во втором раунде голосования в парламенте за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. В голосовании участвовали шесть кандидатов, прошедших первый раунд. Голосования в парламенте должны будут определить двух финалистов, из которых будут выбирать 160 000 членов Консервативной партии по всей стране.

Президент США Дональд Трамп официально объявил что намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году. Он сделал это заявление во время выступления перед сторонниками в Орландо.

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