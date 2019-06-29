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Лагард предупредила лидеров G20 о "шатком" состоянии глобальной экономики

29 июня, 21:29

Лагард признала замедление мирового экономического роста и существование угроз для дальнейшего прогресса

Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan
Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan.

Из-за ухудшения факторов мирового экономического роста, а также существования серьезных вызовов для дальнейшего прогресса, лидеры стран G20 должны объединить усилия, чтобы создать условия для стабильности и роста.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по результатам ее встреч с главами государств и правительств на саммите G20 в японском городе Осака, передает Укринформ.

"Глобальная экономика попала в полосу неудач инвестиции ослабли, а торговля значительно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта оказались на самом низком уровне после глобального финансового кризиса. Несмотря на то, что МВФ ожидает дальнейшего экономического роста, риски для его пересмотра остаются серьезными", – заявила глава МВФ.

Главным среди этих рисков Лагард назвала торговлю.

Она подчеркнула, что приветствует возобновление торговых переговоров между США и Китаем, однако уже введенные тарифы "сдерживают глобальную экономику", а до сих пор нерешенные проблемы "создают большую неопределенность относительно будущего". В этой связи, по ее словам, приоритетом должно стать уменьшение препятствий для торговли, которыми являются среди прочего дополнительные тарифы. Кроме этого, нужно избавиться основных источников напряженности и деформаций в этой сфере.

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Лагард также обратила внимание на другие ключевые сферы, требующие политических шагов для восстановления доверия и содействия росту. Это касается, прежде всего, центробанков стран "двадцатки", которые должны продолжить корректировки своей политики на основе текущих изменений, а фискальная политика должна балансировать поддержку роста и устойчивость долга. Глава МВФ также подчеркнула важность структурных реформ для поддержания производительности и занятости.

Среди других важных аспектов Лагард также назвала необходимость корпоративного налогообложения, финансовой регуляторной реформы, преодоление коррупции и ответы на изменения климата.

"В то время, когда глобальная экономика находится на зыбкой стадии, правильной политикой и совместными усилиями мы можем преодолеть вызовы, с которыми сталкиваемся, и направить мир на путь более мощного, более устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", – подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Напомним, саммит Большой двадцатки (G20), на который съехались мировые лидеры, продлится два дня – 28-29 июня.

Одно из главных событий – переговоры президентов России и США, которые проводятся 28 июня. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным уже призвал Россию не вмешиваться в американские выборы, чем вызвал смех у хозяина Кремля. Также Трамп отметился своим знаменитым рукопожатием:


Видео: Twitter

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Тег экономика, Большая двадцатка, G20, Лагард, лидеры, МВФ, риски, саммит G20

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