Лавров нервно отреагировал на санкции США против "Северного потока – 2"

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Вашингтон, введя санкции против строительства трубопровода "Северный поток – 2", продемонстрировал, что работа его дипломатии направлена на "устрашение". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами – санкциями, ультиматумами, угрозами", – сказал российский министр.

При этом он заявил, что Россия ответит на американские санкции.

"Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа. Я уверяю вас, что подобные … грубые действия … не останутся без реакции", - сказал Лавров.

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Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток – 2".

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", – сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

Посол считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей".

Ранее швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток – 2" отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет "расформирована", уточнили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространением своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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