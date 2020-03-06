Лазебная пообещала украинским пенсионерам обязательное повышение пенсий

Министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий.
Об этом она заявила в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 6 марта говорят о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.
"Это повышение будет на протяжении года сделано, начинаем работу уже с 1 апреля", – заверила она.
Кроме того, министр рассказала о возвращении нормы "1 марта", когда пенсионеры именно в этот день получали повышенные выплаты.
"Люди знали, что каждого года 1 марта шла индексация пенсий. Но в 2017 году "1 марта" убрали. Мы все привыкли, вы привыкли. Наверное, чтоб не было спекуляций, надо вернуть эту норму с 1 марта. Я уверяю, это будет, мы ведем такие расчеты", – заявила Лазебная.
Также, по словам министра, сейчас рассматривают как можно сократить разрыв в вопросе повышения пенсий – из-за низких зарплат некоторые получают доплаты в 100 гривень, тогда как другие и по 2000 гривень.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабинет министров Украины обязательно проведет индексацию пенсий украинцев.
Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.
Как известно,индексация пенсий была запланированна на 1 марта 2020 года. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета. Но этого сделано не было.
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк