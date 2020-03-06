Лазебная пообещала украинским пенсионерам обязательное повышение пенсий

По словам министра, до конца года около 11 миллионов пенсионеров получат увеличенные пенсии

Министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий.

Об этом она заявила в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 6 марта говорят о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

"Это повышение будет на протяжении года сделано, начинаем работу уже с 1 апреля", – заверила она.

Кроме того, министр рассказала о возвращении нормы "1 марта", когда пенсионеры именно в этот день получали повышенные выплаты.

"Люди знали, что каждого года 1 марта шла индексация пенсий. Но в 2017 году "1 марта" убрали. Мы все привыкли, вы привыкли. Наверное, чтоб не было спекуляций, надо вернуть эту норму с 1 марта. Я уверяю, это будет, мы ведем такие расчеты", – заявила Лазебная. В тренде И доллар, и евро на праздники подорожали: курс НБУ

Также, по словам министра, сейчас рассматривают как можно сократить разрыв в вопросе повышения пенсий – из-за низких зарплат некоторые получают доплаты в 100 гривень, тогда как другие и по 2000 гривень.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабинет министров Украины обязательно проведет индексацию пенсий украинцев.

Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.

Как известно,индексация пенсий была запланированна на 1 марта 2020 года. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета. Но этого сделано не было.

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