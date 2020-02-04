Легализация добычи янтаря: нардепы снизили рентные платежи

Ущерб государству от незаконной добычи янтаря и вырубки леса оценивают в 400 млн долларов в год

/ Фото: Нацполиция

Парламент принял во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% с 2022 года.

За принятие соответствующего закона №2241 "О внесении изменения в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря" проголосовали 290 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, закон является стимулирующим, поскольку предполагает увеличение поступлений в бюджеты за счет снижения давления на добросовестных налогоплательщиков. При этом он добавил, что в 2020-2021 годах ставка будет составлять 5% и 8% соответственно.

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"Комитет на своем заседании принял решение учесть поданные депутатами предложения о снижении размера ставки рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 10%, а также временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%. Таким образом, ставка в 10% будет действовать с 1 января 2022 года", – сказал он.

Напомним, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса оценивают в 400 млн долларов в год.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 19 декабря Верховная Рада также проголосовала во втором чтении за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". Этот документ предусматривает крупные штрафы и уголовную ответственность для нарушителей.

Больше об этом законопроекте рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, акцентировав внимание на том, что документ предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на пять лет на участки до 10 гектаров. Это означает, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, как проходило принятие важного законопроекта в первом чтении.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли деятельность преступной группировки. Во время обысков у ее участников изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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