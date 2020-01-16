Легализация казино в Украине: эксперт назвал плюсы и минусы закона

/ Фото: Pixabay

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Принятый Верховной Радой за основу доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса практически не отличается от предыдущей версии этого документа и содержит как положительные нормы, так и не рискованные. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразила президент украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко.

"Законопроект, принятый 16 января, практически не отличается от того, который Рада не поддержала 19 декабря. Текст на 99,9% идентичный. Единственные изменения – это то, что повысили возраст игроков, что, безусловно, является позитивным моментом, и изменили требования к размещению букмекерских пунктов (теперь они тоже должны размещаться в пределах гостиниц)", – сказала Сергиенко.

Главным позитивом документа она назвала сам факт того, что власть занялась легализацией игорного бизнеса.

Однако полностью рабочим этот законопроект назвать пока нельзя, считает эксперт.

"Что касается текста законопроекте – в нем, на наш взгляд, есть как плюсы, так и минусы. Мы позитивно оцениваем сам факт, что есть политическая воля и есть единство в правящей партии по поводу того, что игровой бизнес необходимо легализировать. Но для того, чтобы законопроект стал жизнеспособным, Раде предстоит очень серьезно поработать в ближайшие две недели, которые предусмотрены для внесения правок. Потому что, по нашему мнению, если законопроект будет принят в нынешнем виде, то вероятность детенизации рынка и поступления иностранных инвестиций будет достаточно невысокой. Мы считаем, что однозначно законопроект требует изменений в плане цифр, потому что те цифры, которые заложены, нереалистичны. Я имею в виду в том числе стоимость лицензий. Есть необходимость доработать законопроект в части единой государственной системы онлайн-мониторинга и в части социально ответственной игры. Некоторые вещи просто не предусмотрены, и их надо учесть", – объяснила Сергиенко.

Напомним, в конце 2019 года в Украине началась активная борьба с залами игровых автоматов. В связи с этим премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан Украины сообщать на "горячую" телефонную линию Кабинета министров – 1545, в случае обнаружения открытых залов игровых автоматов.

А в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" Гончарук зверил, что казино будут существовать только в дорогих отелях:

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