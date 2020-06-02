Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Лекарства станут доступней: Рада приняла важный законопроект

2 июня, 16:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Парламент упростил процедуры ввоза некоторых лекарств и запретила импорт донорской крови

Верховная Рада упростила импорт наркотических средств и запретила вывоз крови. Парламент принял сегодня в целом соответствующий законопроект №2429. Об этом рассказали в Facebook партии "Слуга народа".

"Как сделать лекарства более доступными и повысить качество медицинских услуг? Отменить запреты и процедуры, придуманные в медицинской сфере намеренно, чтобы получать коррупционную ренту", – объяснили в пропрезидентской партии.

Там считают, что новый документ будет способствовать:

  • упрощению действующей процедуры регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата;
  • ввозу в Украину вакцины для военнослужащих и гражданского персонала наших миротворческих миссий за границей без регистрации;
  • упрощению процедуры ввоза на территорию Украины наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;
  • запрету на вывоз стратегического ресурса – донорской крови и ее компонентов.

Реклама

В тренде
В Украине просел курс доллара, евро подорожал

В этом случае исключением могут быть случаи, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ограничительные меры в разных странах для борьбы с распространением коронавируса оказали сильное влияние на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменили маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом сообщают в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Недавно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медицина лекарства кровь донорство наркотические средства

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять