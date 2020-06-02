Лекарства станут доступней: Рада приняла важный законопроект

Верховная Рада упростила импорт наркотических средств и запретила вывоз крови. Парламент принял сегодня в целом соответствующий законопроект №2429. Об этом рассказали в Facebook партии "Слуга народа".

"Как сделать лекарства более доступными и повысить качество медицинских услуг? Отменить запреты и процедуры, придуманные в медицинской сфере намеренно, чтобы получать коррупционную ренту", – объяснили в пропрезидентской партии.

Там считают, что новый документ будет способствовать:

упрощению действующей процедуры регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата;

ввозу в Украину вакцины для военнослужащих и гражданского персонала наших миротворческих миссий за границей без регистрации;

упрощению процедуры ввоза на территорию Украины наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

запрету на вывоз стратегического ресурса – донорской крови и ее компонентов.

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В этом случае исключением могут быть случаи, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ограничительные меры в разных странах для борьбы с распространением коронавируса оказали сильное влияние на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменили маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом сообщают в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Недавно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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