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Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер "Укрзализныци"

21 августа, 13:11

Инна Бабур Инна Бабур

По мнению Андрея Рязанцева, представитель госкомпании Лещенко участвует в сговоре с частной компанией

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", а также глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции Сергей Лещенко соврал о том, что набсовет принимал какие-либо решения относительно оценки действий компании "Интерпайп", которая является монопольным поставщиком колес для "Укрзализныци" и планировала принимать участие в большом тендере на поставку колес для железной дороги.

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Об этом в Facebook написал экс-финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, сообщает "Znaj.ua".

"Должен констатировать, что член наблюдательного совета УЗ, отвечающий за противодействие коррупции, Сергей Лещенко врет общественности, чем способствует усилению паутины коррупции как вокруг, так и внутри этой организации", – заявил Рязанцев.

По его словам, в интервью от 23 июля Сергей Лещенко сообщил, что набсовет "Укрзализныци" якобы поручил подготовить выводы относительно участия компании "Интерпайп" в тендере, но на тот момент Лещенко уже мог иметь инсайдерскую информацию от компании о том, что она откажется от участия в тендере.

"Вот как выглядят решительные действия настоящих борцов с коррупцией. Ни по решению наблюдательного совета или правления. Нет. В связи с невыходом участников", – добавил Рязанцев.

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По его мнению, несмотря на то что Лещенко является представителем госкомпании, участвует в сговоре с частной компанией "Интерпайп".

"Как не крути – все, нет больше главного в стране борца с коррупцией. Его уже полностью поглотило теплое место в набсовете УЗ", - отметил экс-менеджер Укрзализныци.

Напомним, Сергей Лещенко возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в "Укрзализници" в январе 2020 года. Компания фигурирует в ряде коррупционных скандалов по непрозрачным закупкам, некачественным ремонтам вагонов, локомотивов, а также в связи с намерениями повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Издание "Железная дорога без коррупции" 1 июня сообщало, что после возобновления Россией 34% пошлин на украинские железнодорожные колеса, которое может ограничить сбыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Укрзализныця" объявила "астрономические" тендеры на колеса. Филиал "Центр обеспечения производства" объявил два тендера: 1,9 млрд грн на поставку цельнокатаных колес и 505 млн грн на поставку черновых бандажей. Отмечалось, что потребность в колесах в таком объеме уместна, если УЗ планирует производить по 3–4 тысячи новых вагонов в год и восстановить объемы ремонта, что в условиях финансового кризиса выглядит нереалистично. При этом за последние два года "Интерпайп" поднял цену на цельнокатаные колеса для Укрзализници на 100% – с 16 тыс. грн до 30 тыс. грн без НДС за штуку.

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Укрзализныця перевозки набсовет интерпайп тендеры Сергей Лещенко
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