Летний отпуск за границей: как изменились маршруты украинцев и цены

Лето 2018 года – пожалуй, первое, когда украинцы могут съездить отдохнуть за границу свободно. Безвизовый режим вступил в силу с 11 июня прошлого года, но к тому времени биометрические паспорта имелись далеко не у всех желающих отдохнуть в Европе (в частности, из-за очередей), поэтому "сезон безвизовых поездок" начался гораздо позже.

Сегодня, спустя почти год, все, кто хотел, имели возможность получить биометрические паспорта. Мы расспросили представителей туристической отрасли, как изменились направления летних путешествий украинцев и цены в этом году. Ведь такие поездки планируются заранее и, несмотря на то, что лето еще не наступило, общую картину вполне можно понять по забронированным местам.

Турция – незаменима

Опрошенные нами представители турфирм в один голос говорят, что, несмотря на безвиз, самым популярным направлением для летнего отдыха в этом году по-прежнему остается традиционная Турция.

"Этим летом по-прежнему лидирует турецкое направление. Может, немного изменились маршруты внутри этой страны. В последние несколько лет набирают популярность курорты в Мармарисе, Даламане. Это тоже Турция, но более европейская, что ли. Там немного другая природа, другое море, другая архитектура. Оттуда можно даже на греческий Родос попасть. А люди, которые уже не первый раз отдыхают в Турции, хотят чего-то нового, но при этом не потерять "ол инклюзив", к которому привыкли", – рассказывает директор харьковского агентства "Караван-Тур" Светлана Аксенова.

Однако в этом году туры в популярную страну подорожали в среднем на 10-20% или даже 30%, то есть на 150-400 долларов, говорят эксперты. По их словам, цены подняли отели. В связи с тем, что в Турцию вновь возвращаются туристы из Германии и России, которых в минувшие годы было крайне мало по политическим причинам. В нынешнем году, по словам операторов рынка, российские туристы еще замой забронировали рекордное количество мест на турецких курортах. Такой повышенный спрос и привел к повышению цен.

Европа без виз: лидеры по популярности – Италия и Испания

Среди европейских стран, в которые раньше украинцы могли попасть только по визе, наиболее популярны в этом году Испания, Италия и Греция.

"Среди шенгенских стран на первом месте по популярности у украинцев – Испания, на втором – Греция, а на третьем – Италия", – рассказывает директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"У нас в этом году Турция на первом месте, потом идут Италия и испанская Барселона", – делится наблюдениями Светлана Аксенова.

"Безвизовый режим позволил нарастить объемы продаж по тем странам, которые раньше были визовыми. Но увеличение произошло не в разы, а на несколько десятков процентов, по крайней мере на пакетные авиатуры. Это связано в первую очередь с вопросами цены и качества. Да, в европейские страны стало легче попасть, но они не стали дешевле", – говорит Олег Кулик.

Исключение составляет разве что Италия, которая нарастила число туристов из Украины в этом году более чем в два раза. Такой рекорд объясняется просто: раньше итальянские консульства весьма неохотно выдавали визы, и попасть в страну было довольно проблематично. По этой причине чартерные туристические авиарейсы из Украины туда практически не летали. А в этом году они появились, и немало.

Вторая по приросту туристов в этом году – испанская Барселона и курорты вокруг нее.

"Барселона – у нас одно из самых популярных направлений. Это понятно: там и экскурсионная программа классная, и хорошее побережье. У нас многие спрашивают туры в Барселону. А в этом году сразу несколько операторов предлагают перелеты из Харькова в Барселону", – говорит Светлана Аксенова.

Попасть на популярные островные испанские курорты вроде Майорки или Канар желающих из Украины меньше – в первую очередь из-за сравнительно высоких цен.

По словам руководителей турагентств, отдых в большинстве популярных европейских стран практически не подорожал, однако некоторые курорты все же подняли цены, в среднем процентов на 10.

"Туры в Грецию, например, выросли в цене достаточно существенно, где-то на 300-400 евро", – говорит директор львовской фирмы "Пирамида-Тур" Юрий Илькив.

В Африку – летом?

Оним из самых популярных направлений этого года стал африканский Тунис.

"Продажи по Тунису увеличились более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. Там климат очень похож на турецкий, эти страны находятся на одной широте. А цены там тоже не очень высокие. Поэтому Тунис сегодня законно занимает 3-4 место по популярности", – объясняет Олег Кулик.

Вероятно, из-за такой популярности цены на отдых в Тунисе в этом году также немного выросли. По словам Юрия Илькива – примерно на 150-300 евро за недельный отдых на двоих.

А вот другие европейские страны назвать мегапопулярными в турагентствах не могут.

"Черногория раньше была одним из лидеров, но сейчас объемы продаж уменьшились. Может быть, потому, что раньше Черногория была одной из немногих европейских стран с безвизовым режимом, а теперь выбор стал гораздо шире", – говорит Олег Кулик.

"Черногория в нашем агентстве меньше пользуется спросом. Она неоправданно дорогая. И всегда была дороже в сравнении даже с Италией. Но в Италии есть что посмотреть. Хотя в Черногории море очень красивое", – размышляет Светлана Аксенова.

Хорватия не нарастила поток туристов, вероятнее всего, из-за подорожания. "Туры в Хорватию выросли в цене достаточно существенно, где-то на 300-400 евро", – говорит Юрий Илькив.

Албания по ценам осталась приблизительно на прежнем уровне, но из-за того, что там еще слабо развита курортная инфраструктура, также пока не стала слишком популярным направлением.

По наблюдениям руководителей турагентств, при выборе места летнего отдыха украинцы по-прежнему в первую очередь руководствуются материальными возможностями. Но погоня за дешевизной может превратить отдых в сплошную проблему, говорят они.

"Иногда молодежь хочет ехать за границу за 100-300 долларов. Но мое мнение – такой отдых лучше даже не предлагать. Уважающие себя компании не должны продавать такие дешевые туры, потому что это не отдых. В таких турах можно получить только негатив и головную боль. Но есть много людей, которые этого не понимают и возвращаются разочарованными", – говорит Юрий Илькив.

Автобусные туры и самостоятельные путешествия в моде

Введение безвизового режима с Европой в нынешнем году привело к необычайному росту активного летнего отдыха. Автобусные экскурсии по Европе и самостоятельные путешествия, в том числе на собственном автомобиле, выросли в разы, говорят представители туристической отрасли.

"Можно констатировать трехкратное увеличение продаж именно экскурсионных туров, по сравнению с прошлым годом. Автобусные экскурсии – это самый дешевый способ посмотреть Европу, притом несколько стран сразу. К тому же есть туры, которые позволяют совместить такие экскурсии с отдыхом на пляжах. И такие туры дешевле, чем авиа или поездки на машине", – говорит директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

В частности, из-за роста числа таких туров одно из традиционно популярных направлений – Болгария – утратила популярность среди туристов, которые организуют свой отдых через турагентства.

"Болгария – это, как правило, экономвариант летнего отдыха, и туда всегда был большой поток туристов. Но с учетом введения безвиза многие туристы теперь выбирают Болгарию как место для самостоятельного отдыха. Туда можно спокойно добраться на автобусе или машине. Поэтому по Болгарии мы наблюдаем уменьшение числа туристов, которые едут туда организованно, особенно это касается авиатуров", – признает Олег Кулик.

"Бюджетным туристам очень нравится Болгария. Сутки в пути, зато очень дешево. За 150-200 евро на человека можно отдохнуть неделю, и это включая переезд и питание. Не все ведь могут тысячу евро выделить на отдых", – говорит директор харьковского агентства "Караван-Тур" Светлана Аксенова.

Еще одна страна, где украинцы предпочитают организовывать отдых самостоятельно, без помощи турагентств, – Грузия. И отсутствие языкового барьера только усиливает эту тенденцию. Хотя, по данным Олега Кулика, даже с учетом "самостоятельных" путешественников Грузия все равно не входит в число наиболее популярных направлений. Одна из причин, по мнению экспертов, – что отдых там обходится дороже, чем в Турции. То есть и перелет, и стоимость туров примерно одинаковые, но если в Турции отдыхающий получает "ол инклюзив", то в Грузии за те же деньги – только проживание и завтраки.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли недорого отдохнуть этим летом и вложиться, учитывая питание, проживание и проезд, в 10 тысяч гривен.

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