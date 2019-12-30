Льгота для госкомпаний: часть прибыли могут оставить на развитие

В Мининфраструктуры считают, что нужно на несколько лет установить предел выплат дивидендов в 60% для всех госпредприятий

В Министерстве инфраструктуры, в котором анонсировали борьбу с коррупцией, предлагают на несколько лет установить предел выплат дивидендов для всех госпредприятий, который не должен превышать 60% от их прибыли. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Я считаю, что нам необходимо на несколько лет установить определенный предел выплат дивидендов для всех госпредприятий. Этот предел не должен превышать 60%, а в идеале дивиденды для госкомпаний должны быть установлены на уровне 50%. Здесь можно привести как пример "Укрзализныцю", от которой все постоянно требуют обновления подвижного состава, рельс, производственных предприятий, забывая, что государство забирает у компании практически всю прибыль в качестве дивидендов", – отметил министр.

По его словам, вопрос дивидендной политики поднимают многие министры, поскольку, в первую очередь, на этом завязано развитие непосредственно крупных госкомпаний и экономики страны в целом.

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"Наполнять бюджет необходимо, но делать это таким образом – значит латать дыры. А мы хотим не латать дыры, а работать с нормальной рыночной моделью", – подчеркнул Криклий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство утвердило норматив выплаты дивидендов за 2018 год для "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Объединенная горно-химическая компания" в размере 90% от прибыли вместо 30%.

А Оксана Маркарова объяснила отмену льгот по уплате дивидендов по итогам 2018 года провалом инвестпрограмм.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что правительство, которое пытается остановить тревожный спад в промышленности, одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

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