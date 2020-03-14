Либерализация детского труда в Украине снизит количество заробитчан – эксперты

Эксперты рынка труда бьют тревогу из-за того, что количество работающих украинцев стремительно уменьшается с каждым годом и чтобы спасти экономику, пенсионный возраст придется повышать много раз. Но меняя трудовое законодательство для старшего поколения, у нас забывают о молодежи. А ведь по словам специалистов рекрутинговых структур, все больше школьников старших классов стремятся подработать в свободное от учебы время. Увы, на пути их желаниям стоит устаревшее трудовое законодательство, которое защищает права несовершеннолетних от "эксплуатации" детского труда.

По мнению экспертов – HR-эксперта robota.ua Татьяны Пашкиной и территориального директора рекрутинговой компании Ancor Ukraine Юрия Перча, в современных реалиях трудовое законодательство, регулирующее работу несовершеннолетних, нуждается в либерализации. Но нужно ли поощрять желание детей рано начинать трудовую жизнь? Специалисты отвечают утвердительно.

"Подростки все равно будут пытаться заработать, так пусть это будет легально, – считает Татьяна Пашкина. – Поработав, они поймут, что такое рынок труда, как соизмеряются его реалии с их "хотелками", возможно, определятся, где бы они хотели приложить свои силы и умение. Это даст определенную информацию и родителям, куда устроить свое чадо".

Также Пашкина предлагает разрешить бесплатную стажировку с оформлением договора и выдачей предприятием документа, имеющего юридическую силу, о том, что такой-то человек стажировался там-то, научился тому-то. Работодатель не несет при этом материальных затрат, но получает возможность подготовить для себя нужного специалиста, а стажер – приобрести опыт работы, пусть и бесплатной.

"Но дабы не допустить "трудового рабства", стажировка не должна длиться более четырех недель. Потом стажера либо берут на работу, либо с ним расстаются", – уточнила Пашкина.

Юрий Перч говорит, что работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних или студентов и соблюдают при этом все нормы по оплате и охране труда, надо стимулировать налоговыми льготами. Например, снизить процент оплаты ЕСВ, не взимать с небольших "детских" заработков хотя бы военный сбор (1,5%). Такие нормы хорошо работают в ЕС. Например, во Франции работодатель получает налоговые льготы за работающих у него студентов, в Польше молодые люди до 25 лет освобождены от уплаты налога на доходы физлиц.

"Официальное трудоустройство школьников, желающих поработать, решает сразу несколько проблем: подростки не "тыняются" летом по улицам, порой создавая проблемы себе и правоохранительным органам, будущие студенты смогут четче и осознаннее выбрать свою профессию, приобретут компетенцию, раньше профессионализируются, – говорит Юрий Перч. – К тому же, молодые работники энергичнее, быстрее, они лучше разбираются в вопросах диджитализации, чем взрослые. Есть у них и свои недостатки, например, неустойчивость внимания, компетенция, более низкая социальная зрелость, чем у взрослых. Но тот, кто хочет работать, будет работать".

По словам экспертов, государству это тоже выгодно, так как повышает у молодого поколения лояльность к украинскому рынку труда и снижает трудовую миграцию. Главное препятствие для властей в принятии предложенных экспертами изменений – это так называемые капитальные затраты, которые дадут отдачу не сию минуту, а в будущем, через 5 лет и более.

Подробнее о том, как приходится пробиваться несовершеннолетним на рынок труда, читайте в материале: Детский труд в Украине: как и где школьникам легально работать

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