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Лидер Китая на саммите G20 назвал главную угрозу для мировой экономики

28 июня, 12:20

Си Цзиньпин обратился ко всем странам "Большой двадцатки"

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: AFP

Стран "Большой двадцатки" (G20) должны противостоять односторонним торговым ограничениям, которые приводят к конфликту и нарушают правила в мировой торговле, т.к. это представляет главную угрозу для мировой экономики.

С таким заявлением выступил лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в рамках саммита G20 в Осаке (Япония), передает Bloomberg.

Цзиньпин подверг критике протекционизм и политику давления со стороны некоторых стран. 

"Любая попытка поставить свои собственные интересы на первое место и подорвать чужие не принесет никакого успеха", – подчеркнул он.

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Напомним, саммит Большой двадцатки (G20), на который съехались мировые лидеры, продлится два дня – 28-29 июня.

Одно из главных событий – переговоры президентов России и США, которые проводятся 28 июня. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным уже призвал Россию не вмешиваться в американские выборы, чем вызвал смех у хозяина Кремля. Также Трамп отметился своим знаменитым рукопожатием:


Видео: Twitter

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Тег саммит, Большая двадцатка, G20, торговая война, cаммит Большой двадцатки, саммит G20

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