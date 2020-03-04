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Лидеры фракции "Слуга народа" рассказали, каким будет Кабмин Шмыгаля

4 марта, 12:58

Ксения Капустинская

Депутаты уверены: новое правительство покажет людям, что ситуация в стране стабилизируется

Вице-премьер-министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на должность премьер-министра, будет делать акцент на экономике и поддержке промышленности. Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", – сказала она после завершения совещания руководства фракции.

Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль "покажут людям, что ситуация стабилизируется".

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", – заявил Корниенко.

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Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему, было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.

Кроме того, Кравчук также выразила уверенность, что у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и голосование за новый Кабмин.

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"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство "Слуги народа" сможет дать", – сказала она.

Напомним, сайт "Сегодня"следит за сменой правительства в Украине и ведет текстовый онлайн.

Как известно, сегодня, 4 марта в 16:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. На этом заседании главной темой, безусловно, станет назначение нового премьер-министра и перезагрузка правительства.

Также смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию заседания Рады.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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отставка правительство Кабинет министров перезагрузка отставка премьера слуга народа Александр Корниенко Евгения Кравчук Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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