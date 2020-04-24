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Лидеры стран Евросоюза хотят создать фонд в триллион евро ради спасения экономики

24 апреля, 14:13

Виктория Подолянец

Однако механизм финансирования нового фонда предстоит еще разработать

Лидеры стран Европейского союза, который может выделить Украине на борьбу с пандемией коронавируса 1,2 млрд евро, договорились о создании фонда объемом около 1 триллиона евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме этого, 540 млн евро выделят на экстренные меры по поддержке экономики, используя существующие механизмы ЕС.

Однако на данный момент договоренности о механизме финансирования нового фонда нет. На его создании настаивала, в частности, Италия – одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. Против ряда предложений Италии, однако, возражали страны северной Европы, в частности Нидерланды при поддержке Германии. Франция и Испания, в свою очередь, поддерживают позицию Италии.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что в конце марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за выработку серьезного ответа Евросоюза на пандемию коронавируса и связанный с нею кризис. Конте рассказал, что речь идет о первом в истории Евросоюза выпуске общеевропейских бондов для привлечения кредитов, чтобы стимулировать экономику и поддержать наиболее пострадавшие страны ЕС.

Его оппонентом выступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила о том, что правительству ФРГ не стоит давать новых финансовых обещаний партнерам по ЕС. Таким образом она отвергла идею выпуска в условиях пандемии специальных единых европейских ценных бумаг (так называемых коронабондов – по аналогии с евробондами), которые позволят государствам делать займы и повышать внешнюю задолженность на одинаковых условиях. По мнению Меркель, в Испании и Италии могут понять выпуск "коронабондов" как сигнал о том, что Федеративная Республика имеет достаточно денег, чтобы помочь не только своему бизнесу, но и их экономикам.

Напомним, из-за карантина в ЕС может появиться 59 миллионов бедняков.

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Источник: Радио Свобода

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