Лихорадит из-за коронавируса: цены на нефть пошли в гору после рекордного обвала

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Мировые цены на нефть растут 4 февраля в ожидании действий стран ОПЕК+, которые планируют предпринять в ответ на снижение спроса из-за ситуации с коронавирусом. Накануне, 3 февраля, цены на нефть опустились до минимума за 13 месяцев.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:35 по киевскому времени составила 54,88 доллара за баррель, что на 0,43 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,76 доллара – до 50,87 доллара за баррель.

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Как стало известно СМИ, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание 4-5 февраля. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+, либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза – Россия и Саудовская Аравия.

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Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, оказалось дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса. Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

3 февраля стало известно, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса. Кроме того, появилась информация, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

"Коронавирус приводит к понижению прогнозов экономического роста по всему миру, и это наносит удар по нефтяному рынку, – отмечает экономист Oversee-Chinese Banking Group в Сингапуре Хоуи Ли. – Я вижу высокую вероятность увеличения странами ОПЕК+ темпов сокращения добычи с марта по июнь. Это был бы логичный шаг с учетом того, насколько низкими сейчас являются цены на нефть".

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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