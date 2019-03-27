LIMA-2019: страны Юго-Восточной Азии могут заменить российское оружие украинским

"Укроборонпром" рассчитывает на заключение новых контрактов

Павел Букин с командующим сухопутных войск Малайзии Ахмадом Хасбулахом. Фото: Укроборонпром

LIMA-2019: страны Юго-Восточной Азии могут заменить российское оружие украинским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b95/bfa/5c9b95bfa5bdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b95/bfa/5c9b95bfa5bdf.jpg 2019-03-27T17:34:39+02:00 Экономика "Укроборонпром" рассчитывает на заключение новых контрактов

"Укроборонпром" участвует в международной выставке военно-морской и авиакосмической промышленности LIMA-2019. Украинский государственный концерн проводит переговоры с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии.

"Экспозиция украинских оборонных предприятий сосредоточена на наиболее перспективной в этом регионе авиационной, радиолокационной и военно-морской технике, бронетранспортерах и передовом высокоточном вооружении", - отметили в "Укроборонпроме".

Во время выставки уже состоялись встречи с ключевыми партнерами Украины, которые рассматривают возможность замены российской техники и комплектующих в связи с многочисленными санкциями против страны-агрессора.

Например, гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин обсудил с командующим сухопутных войск Малайзии Ахмадом Хасбулахом преимущества украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" над российским "Корнет", а также разработки НПК "Искра", который производит передовые радиолокационные станции.

Также руководитель "Укроборонпрома" провел переговоры с командующим военно-воздушных сил Камбоджи Соеунгом Самнангом. Обсудили вопросы ремонта авиационного парка Камбоджи силами украинских предприятий.

Выставка продлится до 30 марта. За это время планируется еще ряд переговоров с представителями оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии. Украинская сторона хочет обсудить поставки управляемых ракет воздух-воздух, колесной бронированной техники, а также развертывание специальных центров по ремонту авиационной техники силами украинских специалистов.

Напомним, ранее Кабмин усовершенствовал правила импорта вооружения по гособронзаказу – правительство внесло изменения в порядок заключения офсетных договоров при госзакупках оборонной продукции за рубежом.

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