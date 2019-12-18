Лимит на землю "в одни руки": Зеленский навал новую цифру

/ Фото: Getty Images

Концентрацию сельскохозяйственных земель в одних руках после открытия рынка земли нужно уменьшить до 10 тысяч гектаров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями села Красная Слободка в Киевской области. Ранее у Зеленского уже информировали, что вопрос концентрации земли будет пересмотрен.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной тысячи до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете [в Верховной Раде]. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

При этом Зеленский уточнил, что "вопрос с продажей иностранцам решили" и он будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Реклама

Читайте также: Сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка: названа цена гектара

В тренде Санкции против Украины: Россия расширила список запрещенных товаров

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама