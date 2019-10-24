Лимит на покупку земли можно обойти: эксперт назвал проблему новой модели рынка

Актуальный законопроект не защищает от концентрации угодий в одних руках, считает специалист

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Не все стейкхолдеры поддерживают поэтапную модель открытия рынка земли, которую предлагает одобрить в Верховной Раде аграрный комитет. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, в частности, законопроект содержит риски в части лимита на покупку угодий.

Так, по словам Марчука, в предложенном законопроекте № 2178-10 отсутствуют предохранители от концентрации сельхозугодий.

"Вы – юрлицо, вы купили разрешенные по закону 200 тыс. гектаров земли, я юрлицо, и тоже купил 200 тыс. га земли. Но приходит третье юрлицо, покупает оба наших юрлица, и оно уже имеет в собственности 400 тыс. га земли. И никто его в этом ограничить не может. Ведь на него ограничение по владению земли не действует – он не покупает землю – он покупает юрлицо. В этом законопроекте от депутатов – такой пробел", – объяснил Марчук.

Подробнее о плюсах и минусах законопроекта читайте на сайте "Сегодня" – Открывать продажу земли хотят поэтапно: "за" и "против" новой модели рынка

Новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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