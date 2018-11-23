Лимиты на посылки и повышение акцизов: Рада изменила Налоговый кодекс

Верховная Рада сегодня, 23 ноября, приняла во втором чтении законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стоимости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Решение принято в ходе так называемого "бюджетного дня" (а по факту – ночи) в парламенте: еще вечером 22 ноября Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс и теперь сможет проголосовать по государственной смете на 2019 год. При этом доходы от изменения Налогового кодекса уже учтены в проекте бюджета-2019 при подготовке документа ко второму чтению.

Так, парламент решил повысить:

ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;

ставки экологического налога на выбросы парниковых газов в 24,4 раза – до 10 гривен за тонну;

ставки налога на пользование недрами для добычи нефти на 2%;

ставки налога на пользование недрами для добычи железной руды на 0,8%;

рентную плату за пользование лесом на 50%.

Кроме того, изменяются правила ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки станут "налоговыми агентами". Это обяжет почтовиков с 1 января 2019 года платить НДС от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро. А с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.

Как отмечается в пояснительной записке, увеличение ставок "позволит сбалансировать бюджет на 2019 год" и даст государству возможность увеличить доходы на 6,3 миллиарда гривен, из которых госбюджет планируют направить 5,9 млрд гривен.

Напомним, также обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.