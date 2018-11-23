Лимиты на посылки и повышение акцизов: Рада изменила Налоговый кодекс
Увеличение ставок позволит сбалансировать бюджет на 2019 год, уверены авторы законопроекта
Верховная Рада сегодня, 23 ноября, приняла во втором чтении законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стоимости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Решение принято в ходе так называемого "бюджетного дня" (а по факту – ночи) в парламенте: еще вечером 22 ноября Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс и теперь сможет проголосовать по государственной смете на 2019 год. При этом доходы от изменения Налогового кодекса уже учтены в проекте бюджета-2019 при подготовке документа ко второму чтению.
Так, парламент решил повысить:
- ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%;
- ставки экологического налога на выбросы парниковых газов в 24,4 раза – до 10 гривен за тонну;
- ставки налога на пользование недрами для добычи нефти на 2%;
- ставки налога на пользование недрами для добычи железной руды на 0,8%;
- рентную плату за пользование лесом на 50%.
Как отмечается в пояснительной записке, увеличение ставок "позволит сбалансировать бюджет на 2019 год" и даст государству возможность увеличить доходы на 6,3 миллиарда гривен, из которых госбюджет планируют направить 5,9 млрд гривен.
Напомним, также обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.
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