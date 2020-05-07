Ломбард "Центральный" сделал условия кредитования более лояльными

С наступлением пандемии, жители Украины начали задумываться о своем финансовом положении. Как показала статистика, в среднем, украинец может прожить на свои накопленные средства примерно два-три месяца. В связи с этим кабинет министров Украины снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина в стране. И сейчас, когда коронавирус уже распространился по всей Украине, мы видим, что поток клиентов в ломбард "Центральный" (действует на основании свидетельства Нацкомфинуслуг ЛД № 153 15101208 от 16.11.2004) увеличился. Люди относят под залог как дорогие вещи (швейцарские часы, ювелирные украшения, антикварные изделия и т.п.), так и мелкую бытовую технику.

Что предлагает ломбард "Центральный"?

Мы создали максимально комфортные условия, чтобы угодить каждому клиенту. Мы решили не поднимать процентные ставки, а наоборот их понизить. Также отменили штрафные санкции еще до принятия поправок в законе Украины и теперь, даже если вы просрочили выплаты по заложенному имуществу, ломбард не заберет это имущество себе. Мы готовы ждать до последнего, пока клиент полностью не погасит свой заложенный предмет.

Работая в усиленном режиме, кредиты выдаются под залог имущества почти всем клиентам. Для этого нужно предоставить минимальный пакет документов (паспорт и идентификационный код) и само залоговое имущество. У нас вы по-прежнему можете в режиме онлайн производить оплату по залоговому имуществу по очень низким процентным ставкам!

Льготные условия кредитования

Наш ломбард имеет более 220 филиалов в Украине и для того, чтобы облегчить этот сложный период, мы решили сделать максимально низкой процентную ставку! Мы не наживаемся на беде в трудные минуты, а наоборот, стараемся сохранить лояльные отношения между ломбардом и заемщиком.

Контролировать кредиты можно прямо из смартфона, компьютера или планшета. Зайдя на сайт https://lombard-centrall.com.ua, можно оплачивать кредиты банковской картой, без необходимости выходить на улицу и посещать отделения. Отметим, при оплате банковской картой комиссия отсутствует. Подробнее об оценке техники в ломбарде можно посмотреть видео.

Мы непрерывно работаем над тем, чтобы каждый визит в ломбард "Центральный" был полностью прозрачным и понятным, а сделка была взаимовыгодной. Расположение отделений можно найти на нашем сайте в разделе "Найти ближайшее отделение", там же по карте посмотреть удобную схему проезда. Также работает горячая линия 0-800-307-773 по телефону. Если же вам неудобно ехать к нам, можете рассчитать примерную стоимость изделия в разделе "Оценка online".

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