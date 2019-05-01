Ловушка для невнимательных: как украинские супермаркеты обманывают покупателей

"Сегодня" выяснили, на что надо обращать внимание в магазинах

Супермаркеты придумали схему, как выманивать у украинских покупателей больше денег. При этом доказать мошенничество очень трудно.

Журналисты "Сегодня" разбирались, на что надо обращать внимание в магазинах. Они выяснили, что схемы рассчитаны на невнимательных потребителей, так как на полках указана одна цена, а в чеке – совсем другая.

Покупатели жалуются, что устали бороться с нечестными магазинами, поскольку обманывают и на продуктах, и на вещах.

"Было 105 гривен, а на кассе оказалось 190 гривен, то есть 85 гривен разница… Если гривна-две, не так чувствуется, но когда ты рассчитываешь, что у тебя получится 300 гривен и когда на кассе получается 600, то, конечно, это возмущает", – отметила Ирина Солянык.

"Сегодня" также стали свидетелями мошенничества. Помидоры черри в торговом зале продавались по 25 гривен, а по чеку – по 40.

"Смотрите вот такие помидоры стоят 25 гривен, а эти стоят 40 гривен. Упаковки неодинаковые. Ценника за 40 нет там, и это наша ошибка", – объяснил работник одного из супермаркетов.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмеянов советует не спешить отказываться от товара, который на кассе оказался дороже. Если ценник не успели поменять – это проблема продавца, а не покупателя, поэтому ему обязаны продать товар по цене, указанной в зале.

"В данном случае включается законодательная часть, и это административное нарушение – обсчет потребителя на кассе. Можно вызвать полицию, навести порядок с помощью полиции, но никто на это не будет идти – легче вернуть разницу, чем спорить с полицейскими, потому что это административный штраф", – сказал он.

Напомним, в Украине начали продавать дешевые ранние овощи. Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами.

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