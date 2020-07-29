Ложный позитив: во время карантина обедневшие украинцы стали больше покупать

Tорговля в Украине неожиданно мало пострадала от кризиса. Несмотря на то что в марте-апреле были закрыты многие торговые точки, оказалось, что продажи за полугодие не только не упали, но даже выросли. По данным Госстата, оборот розничной торговли увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя оптовый товарооборот составил 99,5% от прошлогоднего показателя.

Реклама

Эксперты связывают такие "позитивные" результаты торговли с тем, что значительная доля расходов украинцев идет на продукты питания. А от них не очень-то получается отказаться даже в кризис.

"Торговля действительно выросла на 3%, но год назад был рост 10%. Конечно, сокращения по продуктам питания не произошло. А производство, например, мяса и постного масла даже выросло. Потому что в карантин люди все равно едят. А вот продажи одежды упали. Потому что покупку одежды люди откладывают на потом. То же самое касается производства мебели, строительных материалов и т. д. Потому что у людей закончились деньги", – объяснил сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте также: Карантин ударил по карманам: украинцы тратят сбережения и берут дорогие кредиты

А экономический эксперт Борис Кушнирук предупредил: в перспективе торговля может показать и негативный результат.

"В целом ситуация довольно сложная, если не сказать, совсем плохая. Падение производства на 8,3%, падение сельского хозяйства на 20%, падение транспорта очень существенное, строительство и т. д. То есть по всем показателям, кроме торговли, произошло падение. По торговле мы не видим падения, хотя наблюдаем сокращение прироста. Это объясняется тем, что значительную долю расходов украинцев составляют продукты питания. И здесь значительного сокращения быть не может. Но может меняться структура потребления. Вместо более дорогих, более качественных товаров люди могут начать потреблять более дешевые и менее качественные. Но в статистике мы этого не увидим. Кроме того, произошло падение цен на топливо, на коммунальные услуги, и за счет сокращения этих расходов люди смогли больше тратить на продукты питания. Но у нас сейчас идет падение доходов, идет сокращение переводов от заробитчан, которые составляют значительную долю в потреблении. Поэтому в дальнейшем, скорее всего, мы увидим и сокращение объемов торговли", – считает Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сколько Украина потеряла и когда закончится кризис: экономические итоги полугодия".

Реклама

Тем временем в правительстве ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама