Луценко назвал крупнейшие источники коррупции в Украине: видео

Глава ГПУ сравнил Украину с большим кораблем, у которого множество дыр

Скриншот видео: Юрий Луценко / Facebook.

Государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система, порождающая рейдерство, являются главными источниками коррупции в Украине. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на видео, которое 25 мая разместил на своей странице в Facebook.

Он сравнил страну с большим кораблем, который после президентства бежавшего в Россию Виктора Януковича был "затоплен водой коррупции" из-за множества образовавшихся дыр.

По его словам, остались три главных проблемы, первая из которых – государственный сектор.

"У нас больше всего в мире государственных предприятий – 3600, из которых, согласно статистике, половина – неприбыльные, а треть – убыточные. Это значит, что 2/3 этих предприятий работают не на государство", – заявил Луценко.

Вторая проблема, по мнению генпрокурора, – таможня. Он заявил, что 30% ее доходов находятся в "тени" и "разворовываются".

"Поэтому электронные сканеры, электронные системы учета, связь с нашими партнерами по экспорту/импорту во всем мире… – вопрос политической воли новой власти", – подчеркнул он.

Самой болезненной проблемой для иностранных инвесторов и украинских предпринимателей Луценко назвал рейдерство.

Напомним, по словам генпрокурора, в течение трех лет в Украине было вынесено 2876 приговоров коррупционерам, благодаря чему в государственный бюджет вернули 125 млрд грн.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал Грузию примером для Украины в борьбе с коррупцией.

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