Луценко объяснил, почему полиция на таможне бесполезна

Генпрокурор ссылается на закон о таможне, в котором определены полномочия тех, кто находится в пунктах контроля

Идею Кабмина разместить представителей Нацполиции на таможне раскритиковал генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

"У меня с (премьер-министром – Ред.) Гройсманом общее видение, что с контрабандой нужно бороться. Но у нас разное понимание, как бороться", – отметил Луценко.

Генпрокурор указал на то, что, согласно законодательству на таможне могут находиться только таможенники.

"На выезде – я двумя руками "за", контролируйте. Но если кто-то там внутри, закон лишает его всякой возможности что-то делать. Это значит что? Что он просто символизирует новую "крышу" – для меня это неприемлемо", – рассказал Луценко.

При этом, по мнению генпрокурора, ответственность за контрабанду должны нести таможенники.

"Они должны нести ответственность за то, что что-то оформили правильно или неправильно. Если за все отвечает СБУ, ГПУ или МВД, тогда [зачем] нам таможенники?", – добавил Луценко.

Отметим, по данным Государственной фискальной службы, за июль 2018 года в госбюджет от таможни поступило более 29,7 млрд грн – по данным на 30 июля. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет от таможни выросли почти на 3,2 млрд грн:

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС.

18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.