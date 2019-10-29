Лучшие сферы для инвестирования в Украине: ТОП-4 от Гончарука

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

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Правительство Украины будет работать над минимизацией рисков для инвесторов в украинский бизнес.

Об этом на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine 29 октября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, назвав привлечение инвестиций главным приоритетом для властей страны.

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"Лучшие сферы для инвестирования в Украине вам известны, я уверен, не хуже, чем мне. Это агросфера, IT, энергетика, инфраструктура", – обратился он к собравшимся.

Премьер отметил, что, вкладывая деньги в эти сферы, можно получить очень неплохие прибыли.

"Риски, которые вы можете получить, как и любой другой бизнес, правительство будет компенсировать, работать над тем, чтобы эти риски были минимальными. Для нас сейчас привлечение инвестиций – это топ-приоритет, потому это драйвер экономического роста", – добавил Гончарук.

По его словам, вместе с инвестициями в Украину "должны зайти новые знания, новые технологии, новые деловые практики".

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" Алексей Гончарук поделился амбициозными планами украинского правительства, рассказав, сколько инвестиций его Кабмин планирует привлечь в экономику страну в течение своей каденции.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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