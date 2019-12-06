Лук дорожает: эксперт объяснил, стоит ли делать запасы

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В Украинеснова дорожает лук: только за первые четыре дня декабря овощ прибавил в стоимости 5-7%. При этом цены существенно отличаются от региона к региону. Есть ли риски того, что цена на лук взлетит, как в прошлом сезоне, сайт "Сегодня" спросил у Алексея Дорошенко, главы Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Эксперт согласился, что предостережения относительно лука обоснованы: овощ подорожал в 5,4 раза, если сопоставлять май 2019-го к маю 2018-го. Сейчас, говорит он, цена на лук "рекордно низкая", однако дешевле мы уже не увидим. На вопрос, сделал бы он небольшой запас лука для себя, эксперт ответил утвердительно.

"Я сейчас купил бы, поскольку верить, что он подешевеет – нет. Есть ли вероятность, что он подорожает – да, шансы большие. Поэтому покупать стоит. Я бы и другие некоторые овощи борщового набора [купил впрок], поскольку они за неделю-две подешевели на 20-30%", – сказал Дорошенко.

Он также добавил, что в целом делать ценовые прогнозы относительно овоща сложно, поскольку "никто не может сказать, сколько сейчас лука в нашей стране".

Напомним, прошлой весной украинцев неприятно удивили рекордные цены на лук. Аграрии объяснили: покрыть внутренние потребности в овоще было невозможно ни за счет внутреннего производства, ни за счет импорта.

Как сообщала ранее Госслужба статистики, в Украине снова начали дорожать продукты. Прежде всего это касается минимальной продуктовой корзинки, она, по сравнению с сентябрем, стала стоить больше на 2,8% для трудоспособных и на 3,1% для нетрудоспособных.

Также новости "Сегодня" рассказывали, какосенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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