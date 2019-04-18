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Лук в Украине дорожает рекордными темпами

Сегодня, 08:13

Аграрии дали прогноз по цене овоща на ближайшее время

Фото: Pixabay

В Украине стремительнопадают цены на молодую капусту, зато лук дорожает рекордными темпами. Всего за неделю лук прибавил в цене минимум семь гривен за килограмм. Теперь за него просят от 22 гривен.

Импортный лук стоит дешевле, но его предложения на рынках не хватает. Как объясняют аграрии, цены растут именно из-за падения импорта, который сократился почти вдвое.

Завозить лук в Украину, по словам специалистов, просто неоткуда. Одним из ключевых поставщиков этого продукта является Казахстан, но овощехранилища в этой стране уже практически пустые.

Поэтому, прогнозируют эксперты, до нового урожая цены на лук вряд ли снизятся.

Напомним, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко ранее прогнозировал, что цены на продукты будут расти разнонаправленно во втором квартале 2019 года. В целом, по подсчетам Дорошенко, инфляция в апреле-июне будет около 2,5%.

Кроме того, ранее "Сегодня" разбиралась с "индексом пикника" - для поездки на шашлык украинцам придется раскошелиться. За год стоимость продуктов для отдыха на природе заметно выросла.

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Тег цены, видео, прогноз, лук, цены на продукты

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