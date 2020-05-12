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Лук в Украине становится дефицитом и растет в цене

12 мая, 15:01

Ксения Капустинская

Стоимость популярного овоща за неделю выросла на 8%

Пока в Украине стремительно дешевеет молодая капуста, репчатый лук, наоборот, растет в цене. Дефицит этого овоща уже привел к его подорожанию на 8% за неделю, подсчитали аналитики East Fruit.

"Местные производители предлагали лук по ценам от 12-13 грн/кг, а трейдеры были готовы продавать репчатый лук производства Польши и Нидерландов не дешевле 13 грн/кг. Максимальный ценовой предел, как и неделей ранее, достигал 15 грн/кг", – отмечают специалисты.

Они также отметили, что самый дорогой лук сейчас – грузинский. Цена на него доходит до доллара за килограмм. На втором месте по дороговизне – украинский овощю В то же время, дешевый лук можно закупить в Таджикистане и Узбекистане – там цены варьируются от 12 до 18 центов за килограмм.

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Впрочем, предложение импортного репчатого лука нового урожая в Украине пока остается низким. Ранее основным поставщиком этой продукции для нас выступал Египет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему украинские овощи гниют на складах и свалках, а полки супермаркетов при этом завалены импортными продуктами:

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