Лукашенко пригрозил отказаться от российской нефти: Минск прорабатывает северный маршрут

Фото: AFP / Sergei GAPON

Если Москва не станет договариваться с Минском "по-человечески" о поставках нефти, белорусская сторона может начать импорт топлива по другим маршрутам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Белта".

По его словам, свои требования он озвучил президенту России Владимиру Путину.

"Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн т чужой нефти – американской, Саудовской Аравии, еще чей-то", – заявил он.

Лукашенко добавил, что через Украину на Мозырь проработан маршрут по поставке азербайджанской нефти .

Он также отметил, что белорусская сторона прорабатывает северный маршрут – через Польшу и Прибалтику.

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"Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", – подчеркнул белорусский лидер.

Он призвал не подавать его слова как "Лукашенко развернулся на Запад".

"Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться", – заключил Лукашенко.

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Напомним, еще в начале 2019 года Лукашенко поручил проработать альтернативы поставкам российской нефти – через страны Балтии.

К такому решению его подтолкнул так называемый "налоговый маневр" Кремля, из-за которого, по словам Лукашенко, Минск потерял почти 4,5 млрд долларов.

Новости "Сегодня" сообщали, что в апреле 2019 года разгорелся скандал из-за загрязненной российской нефти, в связи с чем Украина вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы". Транзит возобновился 11 мая, однако вновь был остановлен. Окончательно его восстановили 21 мая. Сумма компенсации, которую Россия уже выплатила украинской стороне, превысила 2,9 млн евро.

По последним данным, Украина сократила транзит нефти в Европу из-за грязного российского сырья на 7,7% в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как известно, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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