Лукашенко пригрозил Путину: Беларусь наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Беларусь может заняться поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае, если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь", – сказал Лукашенко.

И добавил: после этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже.

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"А я привел пример: когда вы начали "собачиться" с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", – отметил президент Беларуси.

В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти.

"Я могу через Польшу. Они предлагают взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", – уточнил он.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 21 декабря в Минске прошел очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели.

Также мы сообщали о том, что Александр Лукашенко одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития вооруженных сил до 2030 года.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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