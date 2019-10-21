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Лукашенко рассказал о проблемах в Евразийском экономическом союзе

21 октября, 17:29

Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия , сказал президент России

/ Фото: president.gov.by

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся как организация, но есть еще много проблем, которые необходимо решать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее отзывал Минска из таможенных органов ЕАЭС, заявил в интервью казахским СМИ, передает БЕЛТА.

"Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры", – заявил белорусский лидер.

"Мы должны наши предприятии ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед", – подчеркнул Александр Лукашенко.

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Напомним, ранее Лукашенко пригрозил выходом Беларуси из ЕАЭС из-за действий России. Лукашенко напомнил, что Беларусь подписала договор о создании ЕАЭС с оговорками, поскольку так и не получила от будущих партнеров гарантий о создании единого рынка энергоносителей и решении ряда иных принципиально важных вопросов.

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Отметим, итогом первой встречи президентов Украины и Беларуси стало подписание контрактов на полмиллиарда долларов. Владимир Зеленский и Александр Лукашенко пообщались на Форуме регионов в Житомире, куда съехались бизнесмены и чиновники обеих стран.

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Беларусь Лукашенко ЕАЭС

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